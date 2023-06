Ministerie haalt voorlichtingsfilmpje offline vanwege racistische reacties op Twitter

Sigrid Kaag heeft hard uitgehaald naar de twitteraars die racistische reacties achterlieten onder een voorlichtingsfilmpje van het ministerie van Financiën. Beeld ANP

Minister Sigrid Kaag van Financiën haalde dinsdag in een nieuwe video hard uit naar de racisten die haar ambtenaar op Twitter uitschelden. ‘We hebben de video weggehaald om de medewerker te beschermen en om deze diep trieste teksten geen verder podium te geven.’ Kaag noemde de aanstootgevende opmerkingen ‘onacceptabel’. ‘Het laat opnieuw zien dat racisme een diepgeworteld probleem is in onze samenleving’, voegde ze eraan toe.

In het verwijderde publieksfilmpje waarschuwt een ambtenaar van kleur voor de risico’s van kopen op krediet. Veel webwinkels adverteren momenteel met de slogan ‘Buy now, pay later’ (Koop nu, betaal later). Het ministerie is bezorgd dat kwetsbare jongeren zich hierdoor laten verleiden zich in de schulden te steken. Wie zijn creditcardschuld niet op tijd aflost, moet meestal een hoge rente betalen over het openstaande saldo.

Geen tolerantie

In reacties onder de video maken twitteraars de ambtenaar uit voor ‘allochtoon’, ‘buitenlander’ en andere racistische termen. Iemand vraagt zich publiekelijk af ‘in welk Centraal-Afrikaans land’ mensen blijkbaar Nederlands spreken. In een mededeling op Twitter stelt het ministerie dit racisme ‘op geen enkele wijze te tolereren’. Ook heeft het de racisten bij Twitter gerapporteerd.

Of dat laatste veel zal helpen, is de vraag. Twitter is sinds ruim een half jaar eigendom van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk, een fanatiek pleitbezorger van het vrije woord. In de praktijk betekent dit dat extreem-rechtse en racistische geluiden tegenwoordig ruim baan krijgen op het sociale medium, terwijl die voor Musks overname enigszins aan banden waren gelegd. Kaag noemt sociale media in haar nieuwste video ‘een vrijplaats voor onder andere racistische drek’.

Beledigingen van politici

Kaag is zelf een favoriet mikpunt van haatreacties op Twitter, die soms ook van racistische aard zijn. Toen ze nog minister van Buitenlandse Handel was, insinueerden twitteraars dat ze niet te vertrouwen is omdat ze getrouwd is met een Palestijn. Kaag wordt inmiddels zo vaak bedreigd, dat haar twee dochters de vicepremier onlangs publiekelijk smeekten het bijltje erbij neer te gooien en uit Nederland te vertrekken.

Het aantal beledigingen en bedreigingen van politici op sociale media is de laatste jaren flink toegenomen. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp schreef twee weken geleden een bezorgde brief aan het ‘hoofd regeringszaken’ van Twitter, waarin ze het medium vroeg op te treden tegen de ongebreidelde haatzaaierij tegen Nederlandse parlementariërs. Ze noemde specifiek ‘recente tweets met daarin video’s of beelden van (doods)bedreigingen en oproepen tot geweld tegen, en moord op, Kamerleden’. Haar woordvoerder zegt dat Twitter nog niet inhoudelijk op Bergkamps klacht gereageerd heeft.