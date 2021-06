Ministerie erkent dat memo over toeslagenaffaire mogelijk expres kwijtraakte

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Beeld ANP

Vrijdag berichtten Trouw en RTL Nieuws dat topambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën niet de volledige waarheid hebben gesproken voor de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Uit een reconstructie blijkt dat een memo uit 2017, waarin al geconcludeerd werd dat ouders in de toeslagenaffaire compensatie moesten krijgen, in 2019 opnieuw verdween. Een lagere ambtenaar stelde voor om het memo niet te archiveren.

Voorafgaand aan de publicatie van dat artikel zei het ministerie nog ‘geen signalen’ te hebben dat zo’n voorstel zou zijn gedaan, maar het heeft daar zelf ook nooit onderzoek naar gedaan. Een woordvoerder van demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) laat nu weten: ‘Naar aanleiding van de berichtgeving hebben wij inderdaad een signaal ontvangen. Wij kunnen op dit moment niet vaststellen op welk ambtelijk niveau dit bericht destijds terecht is gekomen.’

Renske Leijten

Kamerleden Renske Leijten (SP) en Henk Nijboer (PvdA) willen alle informatie over het verdwijnen van een explosief memo in de toeslagenaffaire ‘onmiddellijk’ op tafel hebben. Volgens Leijten is het ‘nu zaak dat alle documenten en aanwijzingen die het ministerie heeft dat het memo bewust is achtergehouden naar de Kamer komen’.

Vervolgens moet de parlementair advocaat ermee bezig, vindt ze. Leijten wil duidelijkheid of de Tweede Kamer wel alle gevorderde stukken kreeg en of er tijdens de verhoren van de parlementaire ondervraging over de toeslagen meineed is gepleegd door topambtenaren.

Nijboer schrijft zondagavond op Twitter dat hij de opgedoken stukken ‘vandaag nog van de staatssecretaris wil ontvangen’.