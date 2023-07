Ministerie deelt forse boetes uit aan particuliere opleiders vanwege het verstrekken van niet-erkende diploma's

Pabostudenten aan de Hogeschool Rotterdam met echte diploma's, in het bijzijn van toenmalig minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven. Beeld ANP

Op zijn website bood NCOI, het grootste particuliere opleidingsinstituut van Nederland, de afgelopen jaren tientallen hbo-programma’s aan die slechts drie maanden duurden. Zo kon bijvoorbeeld met één dagdeel onderwijs per week een NCOI-diploma ‘Hbo Criminologie’ worden behaald.

Volgens de Onderwijsinspectie, die vorig jaar maart een rapport over deze gang van zaken publiceerde, werd hiermee de suggestie gewekt dat cursisten een volwaardig hbo-diploma ontvingen. Dit is echter niet het geval, omdat deze specifieke programma’s geen keurmerk hebben van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Hetzelfde geldt voor losse cursussen die door de twaalf andere opleidingsinstituten werden aangeboden. De communicatie over de diploma’s die hiervoor werden verstrekt, is volgens minister Dijkgraaf en de Onderwijsinspectie misleidend, omdat bij de cursisten de verwachting kon ontstaan dat zij een bachelor of mastergraad zouden behalen.

Het gaat naast NCOI om andere bekende opleiders zoals LOI, Hogeschool Schoevers en Bestuursacademie Nederland. Ze maken allemaal deel uit van Salta Group, het grootste particuliere opleidingsinstituut van de Benelux, dat de afgelopen tijd bijna een monopoliepositie heeft verworven op het gebied van volwassenenonderwijs en omscholingscursussen.

Salta Group heeft aangekondigd naar de rechter te stappen om het boetebesluit van de minister aan te vechten. Volgens een woordvoerder zijn de opleiders in hun voorlichting altijd ‘volledig en transparant’ geweest: studenten zouden ervan op de hoogte zijn dat ze geen erkende graad ontvingen.

Ruim twee ton

Aan NCOI is de hoogste bestuurlijke boete opgelegd, van 207.250 euro. Dit bedrag moet voor 7 augustus worden overgemaakt op de bankrekening van het ministerie van Onderwijs, meldt Dijkgraaf in een brief aan het instituut, die via de website van de Rijksoverheid openbaar is gemaakt.

In totaal zou NCOI 435 onrechtmatige mastergraden hebben toegekend, onder de noemer ‘professional master’ of ‘executive master’. Ook heeft NCOI volgens de minister ten minste negen maanden (van april tot en met december 2021) de naam ‘university’ en ‘NCOI University of Business Studies’ gebruikt. Dit mag niet, omdat de universiteit en hogeschool beschermde namen zijn, die alleen na goedkeuring van het ministerie van Onderwijs mogen worden gehanteerd.

De andere opleidingsinstituten moeten om vergelijkbare redenen boetes betalen, al gaat het vanwege hun kleinere omvang om lagere bedragen. Stichting LOI, Hogeschool Schoevers, Hogeschool Luzac, Hogeschool Tio en ISBW moeten bijvoorbeeld 25 duizend euro overmaken aan het ministerie.

De Onderwijsinspectie stelde een onderzoek na berichtgeving van het journalistieke platform Investico. ‘Studenten waren op basis van de voorlichting over de graadverlening onvoldoende in staat opleidingsmogelijkheden te vergelijken en zich een oordeel te vormen over de inhoud en de inrichting van het onderwijs’, concludeerden de inspecteurs in het rapport.

De opleidingsinstituten zijn door de inspectie meermaals gewaarschuwd dat ze in overtreding waren. Zij deden vervolgens enkele aanpassingen, waaronder het veranderen van de benaming van de hbo-modules, maar die waren niet voldoende om een boete te voorkomen.

Afspraken

In een schriftelijke reactie laat Salta Group weten het niet eens te zijn met de ‘aanname’ waarop de besluitvorming van de minister is gebaseerd. De opleiders zouden geen erkende getuigschriften met een graad hebben verstrekt, ‘maar diploma’s waar op geen enkele wijze gesuggereerd wordt dat het een graad betreft’.

De opleidingsorganisatie kaatst de bal terug naar de minister door te stellen dat de beloofde afspraken over de wijze waarop instellingen hun cursisten moeten voorlichten er nooit zijn gekomen. ‘De minister had daar ook een regeling voor kunnen maken, maar heeft dat niet gedaan.’

In 2017 heeft het ministerie van Onderwijs de wet voor het gebruiken van de naam universiteit of hogeschool en voor het toekennen van graden aangescherpt. Sindsdien zijn er tien boetes aan opleidingsinstellingen opgelegd. De hoogste was voor de La Haye University of Applied Science, die zich richtte op Arabisch sprekende cursisten in Nederland. In april vorig jaar moest het instituut 125 duizend euro betalen wegens het uitreiken van 124 niet-erkende bachelorgraden, 19 mastergraden en 46 doctorsgraden.