Minister zint op eis aan reiziger om aan te tonen dat vlucht noodzakelijk is

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Ze bekijkt of het mogelijk is om reizigers te verplichten tot een verklaring waaruit de noodzakelijkheid van de reis blijkt. Beeld ANP

De minister wil nog niet zover gaan dat ze de luchthaven laat sluiten. Vliegen naar een zonnige vakantiebestemming of naar familie in het buitenland voor de feestdagen is niet verboden. De regering geeft alleen het dringende advies om van ‘pretvluchten’ af te zien. ‘We doen een nadrukkelijk verzoek aan iedereen om niet naar het buitenland te gaan voor vakantie. Dus niet met het vliegtuig, niet met de trein, niet met de boot en niet met de auto de grens over’, aldus minister Van Nieuwenhuizen.

Meer veiligheidspersoneel

De minister vindt dat Schiphol en KLM als grootste gebruikers van de luchthaven onvoldoende doen om te voorkomen dat mensen dicht bij elkaar staan op het vliegveld. Schiphol heeft sinds dit weekend meer veiligheidspersoneel en meer ‘securitylanes’ en balies ingezet. Er zijn meer begeleiders om mensen afstand van elkaar te laten houden. Daarnaast zijn werkzaamheden aan grenscontrolepoortjes stopgezet, zodat ze allemaal weer open kunnen. Ook worden de vluchtschema’s aangepast.

Woensdag concludeerde de minister in een brief aan de Kamer dat dat ‘absoluut nog niet genoeg is’. Schiphol heeft de minister nu beloofd ook deurcontroles in te stellen, zodat mensen die alleen maar reizigers komen halen of brengen de luchthaven niet meer binnenkomen.

Wereldwijd code oranje

Premier Rutte riep maandag opnieuw op om tot zeker 15 maart uitsluitend noodzakelijke reizen te maken. Sinds dinsdag geldt bovendien voor de hele wereld ‘code oranje’, een negatief reisadvies, nadat ook de Caribische delen van het Koninkrijk en de Canarische Eilanden van geel naar oranje waren gegaan. Daarmee vielen de laatste bestemmingen weg waarnaar touroperators nog reizen konden verkopen.

Reisorganisaties hebben laten weten de verkoop van pakketreizen voorlopig op te schorten. Geplande vluchten worden geschrapt. Mensen die al in het buitenland zijn, kunnen hun reis wel afmaken. TUI wil vakantiegangers wel terugbrengen naar Nederland.

Eigen verantwoordelijkheid reizigers

Schiphol-directeur Dick Benschop riep reizigers al op om alleen in het vliegtuig te stappen als dat echt niet anders kan. Houd je aan de regels van het kabinet, zei Benschop tijdens een interview met Nieuwsuur. Vakantievluchten verbieden is volgens Benschop lastig, omdat ‘alles door elkaar heen loopt’. Er zijn nog altijd motieven om wel te reizen, zei hij, bijvoorbeeld voor zeelieden en technisch personeel. Hij wees ook op de eigen verantwoordelijkheid van reizigers.

KLM zegt dat het niet alle vluchten zo maar kan annuleren. De luchtvaartmaatschappij vervoert ook klanten uit andere delen van de wereld die op Schiphol overstappen. Ook heeft KLM buitenlandse en Nederlandse reizigers die wel essentiële vluchten maken.

Alle vliegreizigers moeten al een negatieve testverklaring kunnen overleggen voordat ze kunnen vertrekken uit een risicogebied. Een verplichte verklaring over de noodzakelijkheid van de reis komt daar misschien nog bij, maar zeker niet meer dit jaar, aldus de minister. Juristen buigen zich nog over de kwestie wat strikt noodzakelijke redenen kunnen zijn om het vliegtuig te nemen. Uitzonderingen zouden gelden voor mensen met een vitaal beroep, buitenlandse zeelieden en familiebezoeken voor een uitvaart.