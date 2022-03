Minister zet mailverkeer gedetineerden stop vanwege gebrekkig toezicht: ‘risico voor samenleving’

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP

Weerwind meent dat de ‘grote hoeveelheid ongescreend digitaal berichtenverkeer met de buitenwereld’ een risico oplevert voor de samenleving en de gevangenis, omdat de gedetineerden op die manier hun criminele activiteiten kunnen voortzetten. Alleen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught lezen medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) alle post. In andere gevangenissen gebeurt dat ‘indien daar aanleiding voor is’, maar momenteel onvoldoende, in de ogen van Weerwind.

Sommige gedetineerden sturen dagelijks tientallen mails, het totaal komt per jaar uit op zo’n 200 duizend. Het laatst bekende aantal gevangenen in Nederland lag op 33.540, dat was in 2020.

Behalve over de veiligheid maakt de minister zich ook zorgen over de bescherming van persoonsgegevens van gedetineerden. Deze specifieke gegevens zijn aantrekkelijk voor kwaadwillenden, schrijft hij. Daarom vindt Weerwind dat er extra afspraken gemaakt moeten worden en de DJI toezicht moet kunnen houden op de veiligheid van de gegevens.

E-mails verstuurd via commercieel bedrijf

Gedetineerden versturen hun digitale post via een speciale service van het commerciële bedrijf eMates, dat nauw samenwerkt met het Britse Unilink. Unilink biedt dezelfde mailservice aan voor gevangenissen in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Australië.

De gedetineerden tikken zelf geen mails, maar kunnen handgeschreven brieven aan een medewerker van de gevangenis geven, die hem inscant en doorstuurt naar eMates. Dat bedrijf mailt het bericht weer door naar de geadresseerde. Andersom kan iemand uit de buitenwereld voor een klein bedrag een mail sturen naar een gedetineerde via datzelfde platform.

Verrast

Francis Toye, CEO van Unilink en mede-eigenaar van eMates, meldt dat het nieuws van de minister hem verraste. ‘Wij hebben niks gehoord van de DJI, maar vernamen deze beslissing via medewerkers van de gevangenissen. We waren graag met de DJI in gesprek gegaan. Ons systeem is veilig, de data zijn goed beveiligd en we bewaren de berichten drie maanden. Het is een fundamenteel mensenrecht om te communiceren naar de buitenwereld.’

Het bedrijf gelooft niet dat gedetineerden via eMates criminele activiteiten plannen. ‘Zo'n bericht zou gelijk een bewijsstuk zijn, aangezien we het vastleggen. Dat is geen slimme actie.’ Volgens hem schrijven de meeste gedetineerden sowieso maar eens per twee weken een digitale brief.

Toye hoopt snel contact te hebben met de DJI. eMates schreef op sociale media nog een kort geding voor te bereiden, maar Toye houdt tegenover de Volkskrant een slag om de arm. ‘Onze advocaat heeft de DJI gecontacteerd. Wij willen niet naar de rechtbank, hopen dat ze deze maatregel heroverwegen. Als ze een contract met extra afspraken willen, dan zijn we daar graag toe bereid.’

Brieven

Bijzonder hoogleraar penitentiair recht aan de Radboud Universiteit Sonja Meijer vindt de gronden waarop minister Weerwind deze beslissing neemt opmerkelijk. ‘Het toezicht is niet anders bij brieven dan bij e-mails. Gedetineerden kunnen ook veel brieven sturen, dan zou je met hetzelfde probleem moeten kampen.’

In oktober 2020 tikte de rechtbank de directeur van de EBI nog op zijn vingers, omdat hij een maximum aantal berichten per week per gedetineerde had ingesteld. Zonder die beperking kon de volledige controle niet langer voldoende gewaarborgd worden, zei hij in het hoger beroep. De rechter wees dat af, omdat de wet geen algemene beperking toestaat op de hoeveelheid post.

Kort geding

Meijer weet niet of een kort geding kans van slagen heeft. ‘Gedetineerden hebben recht op contact met de buitenwereld, maar dat kan ook door een brief te sturen of te bellen. Aan de andere kant is mailen veel gebruikelijker in onze huidige samenleving en hebben gedetineerden dus veel last van deze maatregel.’

De minister wil een onafhankelijke partij met spoed onderzoek laten doen naar de maildienst. Zolang het onderzoek loopt, kunnen gedetineerden en hun relaties geen gebruikmaken van de digitale berichtenservice.