Minister Yesilgöz hekelt ‘wokisme’: ‘Er bestaat geen recht om niet gekwetst te worden’

‘Emancipatiebewegingen die pleiten voor gelijke rechten en inclusie hebben mijn steun. Waar ik mij zorgen over maak, zijn de stromingen die zich richten op het tegenovergestelde: op uitsluiting.’ In opvallend harde bewoordingen sprak Yesilgöz (VVD) maandagavond haar bezorgdheid uit over enkele ernstige bedreigingen die zij ziet voor de democratische rechtsstaat. Zij deed dat in de Rode Hoed in Amsterdam tijdens de jaarlijkse HJ Schoo-lezing van weekblad EW (voorheen Elsevier). Vooral het wokisme, ‘een beweging die is overgewaaid uit de Verenigde Staten’, kreeg de volle laag.

De minister definieerde deze stroming als: ‘Mensen die vinden dat zij mogen bepalen welke informatie of mening juist is en wat niet juist is. Of wat kwetsend en niet kwetsend is. Wie wel deugt en wie niet deugt. Die onder het mom van inclusie alleen maar bezig zijn met uitsluiten. Met het cancelen van alles wat hun niet aanstaat. Onderwerpen, standpunten en meningen worden onbespreekbaar verklaard.’

Dat is een niet te onderschatten probleem, benadrukte de bewindsvrouw. ‘Ons vermogen om te groeien, om te leren, om te ontwikkelen wordt gevoed door wederzijdse kritiek en open discussies. Wie dat wil beperken door safe spaces te eisen op universiteiten, door elke vorm van zogenaamd confronterende kennis uit te sluiten; door de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt te maken aan subjectieve emoties of door te bepalen welke woorden de vrije media wel of niet mogen gebruiken, die beperkt ware vooruitgang.’

Yesilgöz onderstreepte het belang van de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers en academische vrijheid. ‘Het is een gevaarlijk misverstand dat er zoiets zou bestaan als het recht om niet gekwetst te worden.’ Wokisme leidt volgens haar tot zelfcensuur: ‘Om gedoe te voorkomen. Om geen vuur te trekken. Om je baan te houden. Om niet gecanceld te worden.’ En: ‘Wokisme bevordert onverdraagzaamheid, terwijl verdraagzaamheid nu juist de kern van de democratische rechtsstaat is.’

Eigen ervaring

Zelf vluchtte Yesilgöz als kind met haar ouders uit Turkije na de militaire staatsgreep in 1980. Zij noemde dat ‘de val van een democratische rechtsstaat’, die haar leven heeft bepaald en haar ervan heeft doordrongen dat de rechtsstaat van ‘onschatbare waarde’ is.

Een tweede beweging waarvoor zij waarschuwde is die van ‘het systematisch voeden van wantrouwen en anti-overheidssentiment’. Zij hekelde verspreiders van complottheorieën en nepnieuws. ‘Er wordt selectief geshopt in wetenschappelijke publicaties, leraren worden bedreigd als hun schooladvies niet bevalt, aanvallen op politieagenten worden vergoelijkt en aangemoedigd. Zelfs ziekenhuizen hebben tegenwoordig nota bene beveiliging.’

De minister noemde het onverstandig te denken dat ondermijnende uitlatingen wel weer wegwaaien en daarom geen aandacht zouden moeten krijgen. ‘Het gaat helemaal niet weg en de onwelriekende reuzel sijpelt zelfs de Tweede Kamer binnen.’ Zij keerde zich expliciet tegen de Kamerleden Wybren van Haga (groep Van Haga, ex-VVD) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie). ‘Het hondenfluitje is inmiddels ingeruild voor een heel blaasorkest.’

Rol van sociale media

Yesilgöz wees in dit verband ook op de rol van sociale media, waar omgangsregels uit het normale leven niet lijken te gelden. ‘En de bazen van sociale-mediabedrijven als Facebook voelen daar geen enkele verantwoordelijkheid voor. Sterker nog: het is een zeer lucratief verdienmodel geworden.’

Zij waarschuwde dat grote sociale mediabedrijven op transparante wijze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. ‘Doen zij dat niet, dan zullen wij hen verantwoordelijk moeten houden. Beschermen van de vrijheid van meningsuiting is echt iets anders dan toestaan dat een parallelle wereld ontstaat waarin intimidatie, ophitserij en bedreigingen zonder consequenties blijven.’

Overheid en burgers

Volgens Yesilgöz is ‘gezamenlijke actie’ van overheid en burgers nodig om de druk op de democratische rechtsstaat te weerstaan. ‘Overheid en inwoners moeten in relatietherapie.’ Daarbij gaf zij ruiterlijk toe dat de overheid zelf de afgelopen jaren ‘een aantal grote fouten’ heeft gemaakt. ‘Is het fair te verwachten dat mensen overtuigd opstaan voor de rechtsstaat, als diezelfde rechtsstaat hen in de steek heeft gelaten? De belangrijkste voorbeelden van de afgelopen jaren zijn de hersteloperatie Groningen en de toeslagenaffaire.’

De minister stond ook stil bij de fysieke bedreiging van de democratische rechtsstaat door de georganiseerde drugscriminaliteit, die zich steeds dieper in de samenleving heeft genesteld. ‘De waarschuwingen en de zorgen van de mensen die dit zagen gebeuren, zijn niet structureel en niet in samenhang opgepakt. Daar heeft ook mijn partij met haar neus bovenop gezeten. Alle inzet ten spijt: we hadden verder kunnen en moeten zijn met de aanpak van deze ernstige vorm van criminaliteit.’