Minister worstelt met Stint-dossier: bekendmaking terugkeerplan op laatste moment uitgesteld

Ze deed dit, nadat het Openbaar Ministerie op dezelfde dag had gemeld dat de oorzaak van het dodelijke ongeluk met de elektrische bolderkar in Oss nog altijd onduidelijk is. Mogelijk wordt de toedracht ervan zelfs nooit meer achterhaald, aldus het OM.

Van Nieuwenhuizen had de Tweede Kamer donderdag, op de valreep van het zomerreces, willen informeren over de afspraken die ze met de kinderopvangbranche heeft gemaakt. In dat convenant is onder meer vastgelegd dat bestuurders van de Stint minstens 18 jaar moeten zijn en een rijvaardigheidstraining gehad moeten hebben voordat ze met de elektrische bolderkar op pad gaan. Ook moeten kinderdagverblijven een overzicht maken van de veilige routes waarop ze de Stints het vaakst laten rijden.

Van Nieuwenhuizen noemt het ‘niet passend’ om de Kamer hierover te informeren op de dag dat nabestaanden worden geconfronteerd met het strafrechtelijk onderzoek naar het dodelijke ongeval. Vier kinderen kwamen op 20 september vorig jaar om toen een Stint van een kinderdagverblijf door de gesloten spoorbomen bij station Oss-West schoot en door een trein werd aangereden. De bestuurder van de Stint en nog een kind raakten ernstig gewond.

Toedracht nog altijd onduidelijk

Na negen maanden onderzoek tast het OM nog altijd in het duister over de toedracht van het ongeluk. Politie en het OM houden hoop dat technisch onderzoek meer duidelijkheid oplevert. ‘Maar we houden met alles rekening, ook dat we de oorzaak niet meer kunnen achterhalen. Hoe vreselijk ik dat ook zou vinden, we zijn wel afhankelijk van de rest van het technisch onderzoek’, zegt persofficier Janine Kramer van het parket Oost-Brabant.

De nu 33-jarige bestuurder heeft tegen de politie gezegd dat zij op verschillende manieren probeerde te remmen voor de spoorwegovergang, maar dat de Stint nergens op reageerde. Volgens het OM heeft de vrouw ‘er alles aan gedaan’ om de Stint te laten stoppen. ‘Het lijkt geen menselijke fout te zijn geweest’, zegt Kramer. ‘Maar ook dat kunnen we niet uitsluiten, zolang het technisch onderzoek nog niet is afgerond.’

In de verongelukte Stint zijn geen breuken in de gasveer of de nuldraad vastgesteld, aldus het OM. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich nu onder meer op het uitlezen van de motorcontroller van de Stint. Dat moet duidelijk maken hoe de elektrische bolderkar kort voor het ongeluk functioneerde. Daarnaast zullen botsproeven worden verricht, om te testen hoe de Stint reageert als deze op hoge snelheid tegen overwegbomen rijdt.

Terugkeer Stint blijft uitgangspunt

Kort na het ongeluk besloot Van Nieuwenhuizen de Stint van de weg te weren. De Inspectie Leefomgeving en Transport concludeerde na eigen onderzoek dat er ‘potentiële veiligheidsrisico’s’ kleven aan de Stint. Zo zou de Stint plotseling kunnen stilvallen of juist niet meer kunnen remmen. Ook zou het bedrijf achter de elektrische bolderkar veranderingen hebben doorgevoerd aan de Stint zonder de overheid hierover in te lichten.

Na indringend overleg met onder meer de kinderopvangbranche bood Van Nieuwenhuizen toch weer een opening voor de Stint. Deze zou met flinke aanpassingen, zoals extra manieren om te remmen, na de zomervakantie zijn terugkeer in het verkeer kunnen maken. Voor het zover is, moet de RDW beslissen dat de Stint aan alle eisen voldoet om de weg op te mogen.

De terugkeer van de Stint blijft het uitgangspunt, ook als de toedracht van het ongeval nooit duidelijk wordt. Wel heeft Van Nieuwenhuizen al eerder laten weten dat ‘nieuwe ontwikkelingen’ in de onderzoeken die naar de Stint lopen, gevolgen kunnen hebben voor de rentree van de ruim drieduizend elektrische bolderkarren die tot vorig jaar rondreden.