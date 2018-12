Minister wil schandalen zoals bij ING voorkomen en scherpt beloning bankiers verder aan

Dat heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën dinsdag gemeld aan de Tweede Kamer. De CDA-bewindsman wil financiële instellingen ook wettelijk verplichten om bij hun beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke functie. Ze moeten meer verantwoording afleggen en van tevoren draagvlak zoeken voor de beloningsvoorstellen.

Dat voorstel is een reactie op de ophef eerder dit jaar over de loonsverhoging voor de top voor Van Lanschot Kempen. De top van de Bossche bank voor welgestelden kreeg er ruim 20 procent bij, omdat ze ‘aanzienlijk minder’ zou verdienen dan hun collega’s bij een vergelijkbare groep bedrijven. Het relatief kleine Van Lanschot Kempen vergeleek zichzelf daarvoor echter met veel grotere bedrijven als verzekeraar NN, chipmachinefabrikant ASML, chemieconcern DSM en de grootste bank van Nederland, ING. Al deze multinationals zijn genoteerd in de eredivisie van de beurs, de AEX. Van Lanschot Kempen behoort als small cap tot de kleinste beursgenoteerde bedrijven. Dat ‘opwaarts vergelijken’ om de beloning van de top te verhogen, leidt tot een haasje-over-effect in de topinkomens, omdat het gemiddelde zo steeds hoger komt te liggen.

Hoekstra adviseert de banken ook dringend om voor de bemensing van hun raad van bestuur en raad van commissarissen eens verder te kijken dan de gebruikelijke old boys en op zoek te gaan naar mensen met een andere achtergrond, met ‘voldoende maatschappelijke oriëntatie’. Dat is een reactie op de gebeurtenissen bij ING, waar voor en na de zomer de maatschappelijke antenne van de top opzichtig faalde. Voor de zomer dacht president-commissaris Jeroen van der Veer de beloning van topman Ralph Hamers met ruim de helft te kunnen verhogen, tot 3 miljoen euro. Na woedende reacties uit politiek en samenleving moest hij het plan na een paar dagen alweer intrekken.

Na de zomer dacht zijn opvolger Hans Wijers de grootste schikking ooit (775 miljoen euro) voor witwassen af te kunnen doen met excuses en het inhouden van de bonus van Hamers. Na wederom woedende reacties offerde ING alsnog Koos Timmermans op, de tweede man van de bank.