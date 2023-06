Minister Wiersma in verlegenheid na nieuwe klacht over zijn omgangsvormen

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs tijdens de Liberale Open Dag in Omnisport in Apeldoorn. Beeld ANP - Robin Utrecht

Het incident vond plaats tijdens Wiersma’s werkbezoek vorige week aan een congres in het Spant in Bussum in het kader van ‘De dag van het praktijkonderwijs’. De organisatie, de Sectorraad praktijkonderwijs, meldde zich later die week bij het ministerie met de klacht van de twee medewerkers. Details over de gang van zaken zijn niet bekend. Het zou zijn gebeurd in een discussie over een aanpassing van het programma.

De Sectorraad gaf woensdag alleen deze verklaring uit: ‘Tijdens het congres naar aanleiding van 25 praktijkonderwijs op maandag 12 juni heeft er een incident plaatsgevonden met de minister voor primair en voortgezet onderwijs en personen van de organisatie van het congres. Wij hebben het ministerie van OCW geïnformeerd over het incident. Het grootste belang van ons als Sectorraad is het welzijn van onze collega’s. Samen bespreken wij wat de beste vervolgstappen zijn. Zolang dit gesprek loopt, gaan we verder niet in op de toedracht van het incident.’

Vakmensen zijn onmisbaar voor Nederland. Hun talent is harder nodig dan ooit tevoren. Daarom moeten we ook goede vakmensen opleiden. Dat gebeurt op het praktijkonderwijs, dat nu 25 jaar bestaat. Van harte gefeliciteerd! pic.twitter.com/wYFaOUy859 — Dennis Wiersma (@DennisWiersma) 12 juni 2023

Na de melding is op het departement opnieuw met de minister gesproken. Sinds afgelopen vrijdag zit hij ziek thuis, maar een woordvoerder ontkent dat dat te maken heeft met de melding. De minister heeft vorige week meteen contact opgenomen met zijn gesprekspartners in Bussum en ze aangeboden dat hij met ze in gesprek wil gaan. Dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Vergrootglas

Wiersma’s gedrag ligt onder een vergrootglas sinds De Telegraaf eerder dit voorjaar meldde dat hij zich in opeenvolgende functies onheus heeft gedragen tegenover zijn ondergeschikten. Op het ministerie van Onderwijs zou hij vooral in de eerste periode na zijn aantreden in januari 2022 met deuren hebben geslagen en jonge ambtenaren onder druk hebben gezet. Zelf omschreef hij zijn gedrag als ‘soms te fel en te scherp’. Hij beloofde beterschap. ‘Ik heb daarop teruggeblikt en ben er vervolgens mee aan de slag gegaan.’

De bewindsman beloofde toen ook dat hij in zijn vorige werkkringen zou informeren of hij daar mensen had beschadigd. In de VVD-fractie, waarvan hij deel uitmaakte tussen 2017 en 2021, bleek het desgevraagd inderdaad raak. Wiersma zelf rapporteerde dat hem in zijn rondgang was gebleken dat hij zich ‘kwetsend’ en ‘onaangenaam’ had gedragen naar zijn fractiemedewerkers en dat hij een ‘hork’ was geweest.

Na een gesprek met de fractie kreeg Wiersma vervolgens nog een kans om zijn leven te beteren. ‘De fractie vertrouwt erop dat Dennis alles in het werk stelt om te zorgen dat dit gedrag tot het verleden behoort’, aldus fractievoorzitter Sophie Hermans destijds. Tijdens het VVD-congres op 3 juni in Apeldoorn bood Wiersma ook aan de leden van zijn partij excuses aan.

‘Ik ben heel actief aan de slag om het anders te doen’, zei Wiersma daar. ‘Ik heb fouten gemaakt en besef dat. Ik heb mijn les geleerd en hoop dat ik van jullie het vertrouwen krijg dat ik dat niet nog een keer ga laten gebeuren.’