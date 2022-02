Minister Wiersma breekt met beleid voorganger Slob: extra onderwijsgeld mag toch twee jaar langer worden besteed

Basisschool de Sluis in Lelystad. Beeld Arie Kievit

In februari vorig jaar trok het kabinet Rutte-III in totaal 8,5 miljard euro uit om de door corona opgelopen achterstanden in het onderwijs weg te werken. Daarvan was 5,8 miljard bedoeld voor basis- en voortgezet onderwijs, de rest voor het hoger onderwijs. Voorwaarde van toenmalig minister Arie Slob (ChristenUnie) was dat het geld in twee jaar zou worden besteed. Achterstanden moet een leerling niet achter zich aanslepen, was nog in oktober zijn argument.

Zijn opvolger Dennis Wiersma (VVD) breekt met die opvatting en geeft scholen nu de mogelijkheid het geld ook te gebruiken in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. Zo krijgen scholen ‘meer tijd en ruimte om het geld voor de juiste maatregelen in te zetten’. Wiersma komt daarmee tegemoet aan waarschuwingen die het afgelopen jaar uit diverse hoeken klonken.

Geen middel voor concurrentie

De Onderwijsraad, een adviesorgaan van de regering, waarschuwde dat het geld geen middel moest zijn voor concurrentie tussen scholen om met salarisverhogingen het lerarentekort tegen te gaan. In de Tweede Kamer werd de periode van twee jaar te kort gevonden om het geld te besteden - het zou in reserves van schoolbesturen of de zakken van dure huiswerkbegeleiders kunnen verdwijnen. De Algemene Rekenkamer waarschuwde eind maart de nieuw aangetreden volksvertegenwoordigers goed te volgen of de berg met geld wel effectief zou worden besteed.

Wiersma wil dat de extra ondersteuning daar terecht komt ‘waar deze het hardst nodig is’. Hij brengt ook differentiatie aan tussen primair en voortgezet onderwijs. Omdat middelbare scholen langer gesloten zijn geweest dan basisscholen, krijgen zij 850 euro per leerling tegenover 500 euro voor leerlingen op de basisschool. In april stuurt Wiersma een verdere verantwoording voor de besteding van de gelden naar de Tweede Kamer.