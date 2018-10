Minister werpt zelf de pijnlijke vraag op: hoorde de Stint wel op de weg?

Goedemiddag,

Minister Van Nieuwenhuizen is er duidelijk niet gerust op: had de Stint überhaupt wel de weg op gemogen? Van het antwoord op die vraag hangt nu veel af, ook in politiek opzicht.

GESPREK VAN DE DAG

De Stint onder vuur

Bijna twee weken na de tragedie in Oss, richt de politieke aandacht zich langzaam maar zeker op de schuldvraag. De Tweede Kamer is nog uiterst voorzichtig - eerst moeten de onderzoeksinstanties hun werk doen - maar het kabinet richtte het zoeklicht maandagavond op zichzelf met de ingrijpende beslissing om alle Stints met onmiddellijke ingang van de weg te halen.

'Enkele onderdelen kunnen mankementen vertonen die ervoor kunnen zorgen dat de Stint stilvalt, of juist niet meer remt', vatte minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur de situatie samen. Een stroomstoring als gevolg van oververhitting kan van de elektrische bolderkar een oncontroleerbaar voertuig maken dat nauwelijks meer af te remmen is. 'De genoemde bevindingen kunnen een risico vormen voor de bestuurder, de kinderen en andere weggebruikers', aldus de minister.

Dat is een opvallende conclusie, ook omdat de minister vlak na het ongeluk nog aan de Kamer rapporteerde dat zij geen aanleiding had om te twijfelen aan de rijwaardigheid van de Stint. Dat roept vragen op over de informatiepositie van het ministerie: wat is daar eigenlijk bekend over nieuwe voertuigen die worden toegelaten tot de weg? En als er nu,na een onderzoek van een week, zulke grote gebreken aan het licht komen, waarom bleven die destijds dan onontdekt? Geen twijfel mogelijk: Van Nieuwenhuizen heeft er een dik hoofdpijndossier bij.

De minister zette de boel maandag zelf op scherp, want nu zij alsnog het voorlopige kenmerk 'ongeschikt' op de Stint heeft geplakt, laat ze twee opties open. Eén: de techniek in de Stint is na de toelating in 2011 wezenlijk veranderd zonder dat dit aan de keuringsinstanties is voorgelegd. Twee: het is destijds al misgegaan bij de toelating en de Stint had dus nooit de weg op gemogen. Als dat laatste het geval is, zal het niet zonder politieke consequenties blijven.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Oss is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de politie en Prorail. Het is nog niet bekend hoe lang het zal duren.

Column. Andermaal over de #stint Over de witwasoperatie van bestuurlijk falen.

‘De stint en de geur van wanbeleid’ https://t.co/NRyii5SHPH pieter klein

DEBAT VAN DE DAG

Hulp aan Syrië

Een uur geleden begonnen in de Tweede Kamer: het debat met minister Blok van Buitenlandse Zaken over de inmiddels zeer omstreden Nederlandse steun aan de 'gematigde Syrische oppositie'. De minister moet uitleggen hoe het kan dat ruim 25 miljoen euro belastinggeld terecht is gekomen bij Syrische strijdgroepen, die door het OM deels als terroristisch worden gekwalificeerd. Verslaggever Natalie Righton inventariseerde alvast de vragen die Blok in de loop van de avond overtuigend zal moeten beantwoorden om te voorkomen dat deze zaak zijn positie schaadt.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Foto ANP

EN DAN DIT NOG





Gesthuizen naar GroenLinks

Toen zij zich nog vol overgave mengde in de strijd om de koers van de SP, werd over Sharon Gesthuizen vaak gezegd dat zij eigenlijk uitstekend paste bij GroenLinks. Dat vindt zijzelf inmiddels ook, bleek vandaag. Begin dit jaar stapte zij over. De directe aanleiding was het aangescherpte vluchtelingenstandpunt van de nieuwe partijleider Lilian Marijnissen. Gesthuizens nieuwe partijleider, Jesse Klaver, wilde vandaag niet uitgebreid ingaan op haar mogelijkheden binnen GroenLinks: 'Ik heb alle leden even even lief.'

Nog één keer mopperen over Volkert

Geen andere veroordeelde waar de politiek zich zo intensief mee bemoeit als met Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn. Zijn straf, zijn proefverlof, zijn invrijheidstelling - het werd op het Binnenhof allemaal met argusogen gevolgd. Maar het einde lijkt in zicht nu Van der G. het eens is met het OM: zijn meldplicht is dusdanig versoepeld dat hij kan emigreren. De Kamer protesteert ook nu ('Het is raar dat hij al twee jaar voor het einde van zijn straf zonder toezicht kan gaan en staan waar hij wil', aldus het SP-Kamerlid Van Nispen) maar minister Dekker van Rechtsbescherming maant tot rust: 'Als het OM tevreden is, ben ik dat ook.'

Sharon Gesthuizen. Foto ANP

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag automatisch per e-mail ontvangen? Regel het hier heel eenvoudig.