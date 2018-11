Minister wacht spervuur van vragen over de Stint

Goedemiddag,

Op grond van welke informatie verbood minister Van Nieuwenhuizen de elektrische bolderkar? Vanavond verdedigt zij haar beslissing in de Tweede Kamer. Intussen markeerde minister Slob het nieuwe denken in het onderwijs en bleek de PvdA een fantoompartij.

DEBAT OP KOMST

De minister en de Stint

De dag begon met goed nieuws voor minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. De rechtbank in Utrecht verwierp de eis van een kinderopvang in Almere die weer met de Stint de weg op wil. Sinds het verbod op de elektrische bolderkar, dat de minister afkondigde na de tragedie in Oss, is de crèche ernstig onthand. Juist zonder Stint lopen veel kinderen gevaar op de weg, vinden ook veel ouders en andere kinderopvangorganisaties. Maar daarin ging de rechter niet mee: de minister liet de verkeersveiligheid terecht prevaleren en heeft haar verbod ook voldoende gemotiveerd, aldus het vonnis.

Daarmee is de politieke kou nog niet uit de lucht, want intussen rijzen serieuze vragen over de oprechtheid waarmee de minister tot haar beslissing kwam, die begin deze week leidde tot de faillissementsaanvraag van de fabrikant. Hoeveel aanwijzingen waren er nou echt dat technische mankementen de Stint op hol kunnen laten slaan? De minister voerde onder meer een melding aan van een kinderdagverblijf in Amsterdam, maar dat bleek uiteindelijk slechts ‘een klein dingetje, iets met de remmen'. Dat werd ook doorgegeven, zelfs zeer direct aan onder anderen staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Zij gaf het op haar beurt ook weer door aan de minister, maar die zei nadien nog tegen RTL Nieuws dat ze van niks wist. En ook in haar correspondentie met de Tweede Kamer repte ze er met geen woord over.

De oppositie maakt zich op voor een spervuur aan vragen. Het debat begint rond 18.00 uur.

En voor wie zich afvraagt of het politieke debat niet wat afdwaalt van de hoofdlijn, het ongeluk in Oss: voor het vervolg daarop is het wachten op een reeks technische rapporten over wat er die 20e september precies is gebeurd.

BESLUIT VAN DE DAG

Lumpsum-onderzoek

Het is slechts een onderzoek, maar de politieke betekenis is niet mis te verstaan: minister Slob van Onderwijs laat nagaan of de politiek de grip terug kan nemen op tenminste een deel van het onderwijsgeld. Dat zou dan niet meer via de schoolbesturen verdeeld worden, maar direct vanuit het departement naar de scholen.

Met die toezegging reageerde hij vandaag in de Tweede Kamer op de groeiende ergernis bij vrijwel alle fracties over het gebrekkige zicht op de onderwijsbestedingen. Schoolbesturen krijgen nu jaarlijks een vaste som met geld, de lumpsum, die zij naar eigen inzicht aan salarissen en materieel kunnen besteden. Dat systeem zet de Tweede Kamer grotendeels buitenspel. Zo maakte de volksvertegenwoordiging eerder geld vrij voor extra klassenassistenten en conciërges, maar bleek het nadien niet mogelijk om vast te stellen of die er ook zijn gekomen. Ook extra geld voor leraren verdween in de lumpsum. Dat maakt de regeling ook in veel lerarenkamers weinig geliefd.

Slob zet nu de deur op een kier voor herbezinning. Daarmee markeert hij het einde van een kwarteeuw onbeperkt geloof in maximale ruimte voor de schoolbesturen. De lumpsum was immers ooit dé remedie tegen al te grote bedilzucht van het ministerie. Dat dit ooit ook weer zou veranderen, werd overigens toen al voorzien door een van die schoolbestuurders die het geld plotseling kregen toegeworpen: ‘Veel scholen haten de bemoeizucht van het ministerie zoals een verslaafde crack verfoeit. Ze willen er wel van af. Maar ze kunnen niet.’

EN DAN DIT NOG

De fantoompartij

Opzienbarende conclusie van verslaggever Ariejan Korteweg, die de politieke benoemingen turfde sinds begin 2017, toen de PvdA opeens gedecimeerd werd tot een kleine partij in de Kamer. Die verkleining was op lokaal niveau toen al een tijdje aan de gang.

Maar zowaar: nog steeds blijkt de PvdA volop mee te doen bij de verdeling van bestuursposten, veel beter zelfs dan de regeringspartijen CDA en D66. ‘De PvdA is een fantoompartij geworden. De kiezers zijn weg, verder blijft alles bij het oude.’

Wile E. Coyote (Road Runner) draaft door... Beeld beeld uit tekenfilm Road Runner

E-auto trekt schatkist leeg

De opmarks van de elektrische auto scheelt de schatkist de komende jaren honderden miljoenen euro's aan inkomsten. Oorzaak is het beleid dat de aanschaf en gebruik van de elektrische auto moet stimuleren. Als dat beleid niet verandert, loopt de inkomstenderving voor de fiscus de komende drie jaar op tot bijna 600 mijoen euro per jaar.

