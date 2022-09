Minister verplicht CO2-meter in de klas nu het aantal besmettingen met corona stijgt

OBS De Catamaran in Rotterdam. CO2-meters in de lokalen worden verplicht. Beeld ANP

De vrees is dat het coronavirus zich in slecht geventileerde ruimten sneller kan verspreiden, doordat virusdeeltjes langer in de lucht blijven hangen. Omdat ook uitgeademde CO 2 blijft hangen in slecht geluchte ruimten, is de CO 2 -concentratie een maat voor ventilatie. Wiersma had in februari al 17,3 miljoen euro extra uitgetrokken om alle lokalen in het basis- en voortgezet onderwijs van meters te voorzien, maar volgens de minister heeft 40 procent van de scholen ze nog niet in elk klaslokaal opgehangen.

Slaat de CO 2 -meter uit, dan kan de leraar bijvoorbeeld een raam openzetten voor wat frisse lucht. Tegelijkertijd kunnen de meters voorkomen dat ramen onnodig lang openstaan en leerlingen in de kou zitten.

Een lage CO 2 -concentratie staat niet automatisch gelijk aan een goede luchtkwaliteit. Staat een school bijvoorbeeld naast een drukke weg, dan kan er door een open raam juist schadelijke verontreiniging de klas binnenkomen, zoals fijnstof en stikstofdioxiden.

Oude schoolgebouwen

Dergelijke situaties zijn te voorkomen met goede ventilatiesystemen die de lucht idealiter ook nog filteren, maar daar zijn lang niet alle schoolgebouwen van voorzien. Het gemiddelde schoolgebouw staat 69 jaar voordat het wordt vervangen, constateerde de Algemene Rekenkamer in 2016. Vooral oude schoolgebouwen hebben vaak geen of matig werkende ventilatiesystemen.

Ook luchtreinigers kunnen de luchtkwaliteit verbeteren, verwacht Wiersma. Hij wil een pilot met meer dan tweehonderd scholen opzetten om de effecten van deze apparaten te meten. Ook wil hij scholen meer advies bieden bij de aanschaf en het gebruik van luchtreinigers. Dat luchtreinigers ook de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan, is volgens het RIVM overigens niet bewezen.

De pandemie stuurde de aandacht op de matige luchtkwaliteit in veel klaslokalen. Na een inventarisatie waaruit bleek dat zeker 11 procent van de scholen niet aan de ventilatienormen voldeed, stelde toenmalig minister van Onderwijs Arie Slob 360 miljoen euro aan subsidie beschikbaar om de problemen aan te pakken. Waarschijnlijk lag het werkelijke percentage hoger dan 11 procent: ongeveer de helft van de scholen had nog geen goede metingen doorgegeven.

Verspreiding coronavirus

De acute aanleiding voor deze subsidie waren zorgen over de verspreiding van het coronavirus. Onder meer de Tweede Kamer eiste dat het kabinet snel ingreep. De minister en onderwijsorganisaties benadrukten direct dat er hoe dan ook iets gedaan moest worden aan de slechte binnenklimaten. Hierover bestaan al decennia zorgen. ‘Never waste a good crisis’, zei Slob zelfs – ijzer moet je smeden als het heet is.

De pot geld van Slob is inmiddels leeg. Het ging om een subsidie die 30 procent van de kosten dekte, bijvoorbeeld van het aanleggen van een nieuw ventilatiesysteem, en volgens Wiersma konden niet alle scholen de overige 70 procent ophoesten. Hij stelde dit jaar daarom nog eens 140 miljoen euro beschikbaar, waarbij het Rijk in schrijnende gevallen maximaal 60 procent van de kosten dekt. Hij roept gemeenten op om met schoolbesturen problemen met de luchtkwaliteit in kaart te brengen en samen te bespreken hoe deze zijn op te lossen.