Minister van Onderwijs houdt vast aan compensatie voor leenstelsel, die volgens studenten te laag is

Een manifestatie van studenten in Amsterdam dit voorjaar, om een hogere compensatie te eisen voor die onder het leenstelsel studeerden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Studenten die vier jaar hebben gestudeerd onder het leenstelsel, krijgen 1.400 euro korting op hun studielening. De 1.835 euro die ze al kregen als voucher voor nascholing mogen ze ook inzetten om hun studieschuld omlaag te brengen. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Dijkgraaf maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij negeert daarmee de protesten van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United. Zij menen dat de compensatie veel te laag is.

Het wetsvoorstel van Dijkgraaf wijkt ook op andere vlakken weinig af van eerdere plannen. Uitwonende studenten krijgen zoals eerder bekend 275 euro basisbeurs per maand vanaf studiejaar 2023-2024. In dat jaar krijgen zij eenmalig 165 euro vanwege de hoge inflatie en energiekosten. Thuiswonende studenten ontvangen 110 euro. Alleen de aanvullende beurs voor studenten met ouders met een relatief laag inkomen is iets hoger dan eerder gezegd: maximaal 416 euro in plaats van 401 euro.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) spreekt in reactie op het wetsvoorstel van een ‘verbetering van de financiële situatie’, maar vindt dat sommige groepen studenten over het hoofd worden gezien. Het ISO noemt bijvoorbeeld de ‘pechgeneratie’ - de studenten die onder het leenstelsel vielen. ‘Deze studenten kunnen nu op een klein percentage van hun misgelopen basisbeurs rekenen, maar zijn hier weinig mee geholpen.’ Ook wie al langer studeert en daarom het volgende studiejaar geen recht meer heeft op studiefinanciering, krijgt het volgens de belangenbehartiger moeilijk.

Studenten in het mbo mogen volgens het wetsvoorstel onder dezelfde voorwaarden en rentetarieven aflossen als studenten op het hbo en de universiteit. Wie een lening aangaat voor een mbo-opleiding, heeft nu vijftien jaar om dat af te betalen. Dat wordt 35 jaar, net als in het hoger onderwijs. Mbo’ers die al hebben gestudeerd onder de oude regeling, mogen zelf kiezen of ze volgens de oude of nieuwe voorwaarden willen lenen.