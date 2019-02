Minister Van Nieuwenhuizen pleit voor doorgroei Schiphol om wereldwijd vliegnetwerk te behouden

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen tijdens het Tweede Kamerdebat over Schiphol en Lelystad Airport. Beeld ANP

Tot en met 2020 geldt op Schiphol een plafond van 500 duizend vluchten per jaar, dat nu al is bereikt. Van Nieuwenhuizen: ‘Ik denk dat je niet kunt zeggen: dit was het voor eeuwig, die 500 duizend vluchten.’ De minister zoekt de komende tijd een balans tussen de eisen van de luchtvaartsector en de bewoners. ‘Het wordt een puzzel. Het zal geen ongebreidelde groei zijn, zo van: vlieg maar raak, en het zal ook niet zijn: we zetten Schiphol op slot of we trekken de stekker eruit. Dat kan gewoon niet.’

Matt Poelmans van de Bewoners Omgeving Schiphol, de belangenorganisatie van omwonenden, noemt de woorden van Van Nieuwenhuizen ‘verrassend’. ‘Vorige week hebben we nog een gesprek gehad met de minister en eigenlijk kiest zij nu al partij.’ Volgens Poelmans zit er ‘genoeg lucht’ in het huidige aantal van 500 duizend vluchten: zo zouden bestaande ‘pretvluchten’ kunnen worden ingeruild voor belangrijke zakenvluchten en moeten plekken (slots) op Schiphol door luchtvaartmaatschappijen kunnen worden verhandeld. ‘De druk van het plafond is nodig om nu tot veranderingen te komen.’

Groei naar 540 duizend

Eind januari klapte het overleg tussen de luchtvaartbranche, de omwonenden, overheden en milieuorganisaties over de toekomst van de luchthaven. In het verleden werden in dat overleg afspraken gemaakt over de groei van het aantal vluchten per jaar, maar dit keer kreeg voorzitter Hans Alders de partijen niet op één lijn. Schiphol pleit zelf voor een ‘gematigde groei’ na 2020 – in theorie zou de luchthaven kunnen doorgroeien naar jaarlijks 540 duizend starts en landingen. Alleen zo zou Schiphol haar wereldwijde vliegnetwerk, dat belangrijk is voor het Nederlandse zakenleven, kunnen behouden.

De omwonenden pleiten juist voor een stop tot en met minimaal 2023. Eerst moet onder meer geregeld worden dat reizigers een hogere prijs betalen voor hun vliegtickets en dat de milieu- en geluidsoverlast op een betrouwbaardere manier worden berekend. Omdat de partijen er onderling niet uitkwamen, wilde Alders dan maar op eigen titel een advies uitbrengen: 510 duizend vluchten tot en met 2023. Na kritiek vanuit de onderhandelingspartners kwam dat advies er uiteindelijk toch niet.

De bal ligt nu bij Van Nieuwenhuizen. Zij weet nog niet wanneer en hoe hard Schiphol gaat groeien, maar de luchthaven gaat in ieder geval niet ‘op slot’. Toch is juist dat nodig, zegt directeur Sijas Akkerman van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. ‘Een meerderheid van de partijen aan de Alderstafel wil geen groei. Bewoners en bestuurders hebben geen vertrouwen meer in de sector, die van alles beloofd heeft om geluidshinder te verminderen. Voor ons geldt dat ook. Maar ook vanwege het klimaat is groei van de luchtvaart niet mogelijk.’ Meer internationale treinen is de betere oplossing, stelt Akkerman.

Over Lelystad Airport, dat de openingsdatum van 1 april 2020 niet dreigt te halen door strubbelingen met de Europese Commissie, zegt Van Nieuwenhuizen dat er ook ruimte zal moeten komen voor nieuwe vakantievluchten. Eerder spraken de coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie zich uit tegen autonome groei van de luchtvaart op Lelystad Airport. ‘Daar moet ik dus met hen over in gesprek’, aldus Van Nieuwenhuizen, die de partijen in mei hoopt over te halen met een ‘overtuigend verhaal’.