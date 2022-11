Minister Van Gennip wil plan kinderopvang doorzetten, er is alleen nog niemand om het uit te voeren

Van links naar rechts: Kamerlid Fonda Sahla (D66), minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jacqueline van den Hil (VVD) en Chris Stoffer (SGP) voorafgaand aan het commissiedebat in de Tweede Kamer over de kinderopvang. Beeld Sem van der Wal / ANP

Of de beoogde invoering van het nieuwe kinderopvangstelsel al in 2025 kan plaatsvinden, wordt nog onderzocht. Dat zei minister Karien van Gennip (CDA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag in de Tweede Kamer. Die wilde weten of 1 januari 2025 vastligt als harde ingangsdatum, terwijl er nog veel onduidelijk is over het nieuwe stelsel. ‘Er is niemand om dit stelsel uit te voeren en niemand om het werk in de kinderopvang te doen’, vatte Peter Kwint (SP) de twee belangrijkste problemen samen.

Wachtlijsten

Het personeelstekort in de kinderopvang, door het CBS nu al geraamd op zevenduizend arbeidsplaatsen, loopt bij het doorzetten van het plan op tot zeker 29 duizend in 2031. De problemen in de sector zijn voor ouders dagelijks voelbaar: groepen sluiten omdat er geen personeel voorhanden is, lopende contracten worden verscheurd en de wachttijd voor een plek op de opvang kan maanden en zelfs jaren duren.

Is het dan wel zo verstandig om vast te houden aan 2025 om zo’n ‘kolossaal’ stelsel door te voeren, wilde Kwint weten. SGP-collega Chris Stoffer bestempelde het plan voor gratis kinderopvang – kosten 2,2 miljard euro – zelfs als ‘geldverspilling, contraproductief en onhaalbaar’. Stap ervanaf zolang er te weinig personeel is, zei hij. ‘We steken ons geld in het creëren van wachtlijsten.’

Van Gennip voelt echter de steun van de vier coalitiepartijen in haar rug, die van D66 nog het meest. De partij, al veel langer pleitbezorger van het idee, vindt dat Van Gennip ‘nu daadkracht moet tonen’. Ouders en kinderopvangorganisaties willen graag weten waar ze aan toe zijn, zei D66-Kamerlid Fonda Sahla. ‘Er is geen tijd te verliezen.’

Streep door toeslagenstelsel

Een grootschalige verandering van het huidige stelsel met de kinderopvangtoeslag is voor het kabinet onontkoombaar. Vanwege de toeslagenaffaire is er door duizenden ouders ‘heel veel pijn geleden’, benadrukte Van Gennip nog maar eens. Duizenden ouders werden jarenlang zwaar gedupeerd vanwege onterechte beschuldigingen van fraude met de kinderopvangtoeslag.

Het Rijk betaalt de beoogde 96 procent vergoeding – 4 procent komt voor rekening van de ouders – straks rechtstreeks aan het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Zo moet kinderopvang voor ouders eenvoudiger worden en minder risicovol.

‘2025 markeert het begin van een streep door het toeslagenstelsel’, vatte Don Ceder (ChristenUnie) de wens voor een afrekening met het verleden samen. ‘Over de noodzaak van dat nieuwe stelsel zijn u en ik het eens’, constateerde Van Gennip. Maar ze moet laveren tussen een snelle en een zorgvuldige invoering ervan. Het moet, zei ze, ‘netjes en goed’.

Vier uitvoeringsinstanties

Een te gehaaste invoering van een stelsel waarover nog veel onduidelijk is, baart veel Kamerleden zorgen. PVV’er Léon de Jong noemde het voorkomen van nieuw ‘ongekend onrecht’ een goed streven. ‘Maar dat mag ons niet blind maken voor een te snel ingevoerde systeemwijziging.’

Heel veel haast kan Van Gennip niet maken, omdat geen van de gepolste organisaties staat te springen om het nieuwe stelsel uit te voeren. Geen van hen beschikt over alle expertise die daarvoor nodig is, zei ze. Daarom gaan vier uitvoeringsinstanties (DUO, Toeslagen, UWV en SVB) tot uiterlijk komende zomer met elkaar om de tafel, om te bedenken hoe (snel) het plan kan worden ingevoerd.

Wie werkt, kan straks profiteren van de (bijna) gratis kinderopvang. De PvdA pleit ervoor om de arbeidseis te schrappen, net als de eigen bijdrage van 4 procent, om kinderopvang voor de lagere inkomens toegankelijker te maken. Van Gennip noemt dat ‘een politieke keus'. Ze wees er woensdag op dat andere politieke partijen ‘er juist aan hechten dat werk moet lonen.’