Minister Van Gennip weggehoond om ‘banlieue-plan’: ‘Zet u liever in voor Rashid uit Utrecht dan voor Rashid uit Parijs’

Heel even had minister Van Gennip (CDA) dinsdag een plan. Of meer een idee. Zou het niet aardig zijn om werkloze Franse jongeren naar Nederland te halen om hier aan het werk te zetten in de horeca of de tuinbouw?, vroeg de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich hardop af in het AD.

‘Jongeren uit de banlieues?’, luidde de wedervraag van de krant. ‘Nou, er is daar echt een hoge werkloosheid', bevestigde de CDA-bewindsvrouw. ‘Als wij als één Europa willen functioneren, moeten wij ons ook zorgen maken over de jeugdwerkloosheid in andere Europese landen.’

Dat was vragen om politieke ophef, en de Tweede Kamer stelde niet teleur. Binnen enkele uren schetste de oppositie, van links tot rechts, het beeld van een minister die arbeidskrachten wil gaan werven in Parijse wijken waar de politie soms niet eens de straat op durft.

Rectificatie voor het Vragenuur

‘Jongeren naar Nederland halen die hun eigen buurt in de fik zetten: waar is deze minister mee bezig?’, zette PVV-Kamerlid Léon de Jong de toon. Meteen gevolgd door JA21 (‘Een bizar plan’), Forum voor Democratie (‘Ongelooflijk stupide plan’) en de SP (‘Een wereldvreemd plan’). Maar ook door Kamerlid Zohair El Yassini van coalitiepartner VVD: ‘Dit plan is kansloos. In plaats van oplossingen worden problemen uit de banlieues naar Nederland geïmporteerd.’

Van Gennip wist genoeg. Tegen de tijd dat ze daadwerkelijk in het wekelijkse Vragenuur op het matje moest verschijnen, rectificeerde ze zichzelf. ‘Er ligt geen plan om Franse jongeren naar Nederland te halen. Dat plan hebben we niet.’ Wel is ze in het algemeen van mening dat werk goed is voor mensen, dus ook voor Franse jongeren. ‘Maar dat is een verantwoordelijkheid van de Franse overheid.’

Waar de minister niet op terugkwam, was haar algemene reactie op het recente, alarmistische rapport over arbeidsmigratie van de Arbeidsinspectie. Daarin kwam inspecteur-generaal Rits de Boer tot de conclusie dat het zo niet langer door kan gaan: de woningmarkt kan het op geen enkele manier aan, er is te veel uitbuiting en de druk op het onderwijs is te groot. De Boer pleitte daarom voor een algehele herbezinning op de vraag of Nederland wel door moet met de huidige aantallen arbeidsmigranten.

Minister bestrijdt conclusie: wél arbeidsmigranten nodig

Van Gennip bestrijdt niet die problemen, maar wel De Boers conclusie. Nederland heeft in haar ogen hoe dan ook veel arbeidsmigranten nodig, mits overheid en werkgevers erop toezien dat iedereen netjes wordt betaald en ordentelijk kan wonen. ‘Onze economie draait voor een fors deel op arbeidsmigranten. Je kunt Nederland niet meer los zien van hen.’

In dát standpunt stond de minister dinsdag veel minder alleen, al viel dat minder op. Voor de volgende keer raadde VVD’er El Yassini haar dan ook aan niet meer via de media te communiceren en het voortaan wat dichter bij huis te zoeken. ‘Zet u liever in voor Rashid uit Utrecht dan voor Rashid uit Parijs.’