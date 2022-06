Minister Van der Wal presenteert vandaag stikstofplan en ligt daarmee op ramkoers met boeren

Christianne van der Wal, Minister voor Stikstof en Natuur Beeld Pauline Niks

Christianne van der Wal zal niet de geschiedenis in willen gaan als de minister van Pappen en Nathouden. De 48-jarige VVD’er is van ‘aanpakken’ en ‘doorpakken’, zegt ze in interviews. Mensen die de minister voor Stikstof en Natuur nog meemaakten als Gelders gedeputeerde onderschrijven die zelfdiagnose. De provinciale fractievoorzitter van de PvdA, Fokko Spoelstra, zei in het blad Boerenbusiness dat ze probeert mensen mee te krijgen in haar beleid, maar niet per se iedereen te vriend wil houden. ‘Met stikstof zal ze het ook niet iedereen naar de zin maken. Dat vind ik krachtig, dat je dan toch ‘nee’ durft te zeggen.’

Dat ze de confrontatie niet schuwt, zal Van der Wal in deze kabinetsperiode goed van pas komen. Want een politicus die het stikstofdossier onder zich heeft, weet op voorhand één ding zeker: het overwinnen van politieke weerstand wordt een bijna een dagtaak. De oud-partijvoorzitter van de VVD staat voor de grootste uitdaging van haar pas twaalfjarige politieke carrière: een oplossing vinden voor de stikstofcrisis.

Vrijdag levert Van der Wal haar eerste grote proefwerk in bij de Tweede Kamer. Ze presenteert samen met landbouwminister Henk Staghouwer het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarin geeft ze voor elke provincie aan welke stikstofdoelen het provinciebestuur dient te bereiken, en welke financiële en wettelijke middelen ze daarvoor ter beschikking stelt. De twaalf provincies moeten vervolgens binnen een jaar – de deadline is 1 juli 2023 – een geloofwaardig stikstofreductieplan bij haar indienen. Daarin moeten ze aangeven hoe ze per gebied de stikstofuitstoot zodanig gaan verminderen dat de natuur voldoende beschermd is.

Desnoods dwangmaatregelen

Van der Wal dreigt uitdrukkelijk met dwangmaatregelen als de provincies niet leveren wat ze vraagt. Dan neemt zij de regie van de weigerachtige provincie over, zo heeft ze bij wijze van ‘stok achter de deur’ aangekondigd.

Het landelijk reductiedoel staat in het coalitieakkoord: in 2025 (dus al over drie jaar) moet de stikstofneerslag op 40 procent van de Nederlandse natuurgebieden onder de kritische grenswaarde liggen en vijf jaar later, in 2030, moet dat gelden voor 74 procent van de beschermde natuur. Op dit moment voldoet slechts 24 procent van de stikstofgevoelige natuur aan die norm. Om het 74 procent-doel te halen, moet de stikstofuitstoot van de landbouw volgens deskundigen worden gehalveerd. De veehouderij is immers verantwoordelijk voor maar liefst 70 procent van de beïnvloedbare (in Nederland veroorzaakte) stikstofdepositie in de Nederlandse natuur.

De bestrijding van het stikstofprobleem vergt zware ingrepen in de intensieve veehouderij, daar windt Van der Wal geen doekjes om. Dinsdag zei ze in de Tweede Kamer: ‘Ik weet dat dit ontzettend veel impact heeft op boeren die al heel lang in onzekerheid leven. Dat is verschrikkelijk. Tegelijkertijd hebben we geen enkele keuze. De natuur kan niet wachten. We hebben te maken met een juridische uitspraak die klip-en-klaar is. We moeten éérst minder stikstof uitstoten. We moeten éérst de natuur herstellen. Dan pas kunnen we weer vergunningen verlenen. Dus de enige manier om dit land van het slot te krijgen, is deze aanpak.’

Zo gezegd, maar zo nog niet gedaan. De landbouwsector is zulke ferme taal niet gewend. Al sinds de jaren zestig weet de landbouwlobby, eerst via het voorheen almachtige CDA en later ook via ondernemerspartij VVD, het kabinetsbeleid naar haar hand te zetten. Altijd zit minstens een van beide partijen in de regering, wat garandeert dat boeren tot in de ministerraad de hand boven het hoofd wordt gehouden.

De SGP en de ChristenUnie helpen hun grotere rechtse broeders graag bij het uit de wind houden van de intensieve landbouw. Sinds een paar jaar is het boerenkamp op het Binnenhof verder uitgebreid met de populisten van BBB, JA21, BVNL, FvD en PVV, partijen die überhaupt ontkennen dat stikstof een probleem is. Het ministerie van Landbouw onderhoudt sinds jaar en dag nauwe banden met boerenbelangenorganisaties als LTO. Dat bij elkaar opgeteld, verklaart hoe een sector die 2 procent van de nationale werkgelegenheid vertegenwoordigt en 1,4 procent bijdraagt aan het bruto binnenlands product al decennialang onevenredig veel invloed uitoefent op de politieke koers.

Georganiseerd verzet staat klaar

De stikstofminister is amper uit de startblokken gekomen of het georganiseerd verzet tegen haar beleidsvoornemens komt al op gang. Een week geleden lekte via NRC uit dat Van der Wal van de provincies zou eisen dat de stikstofuitstoot in sommige gebiedsdelen (Gelderse Vallei, de Peel) met wel 70 tot 80 procent omlaag gaat. Die percentages waren dinsdag 31 mei blijkbaar te zien op een klein landkaartje in een powerpointpresentatie voor provinciebestuurders.

Of Van der Wal werkelijk zulke draconische reductiepercentages eist, wordt vrijdag pas duidelijk. Dat weerhield LTO er niet van alvast olie op het vuur te gooien. De belangenorganisatie zette onmiddellijk een boos persbericht op haar website. ‘LTO maakt zich al langere tijd zorgen over de ingeslagen richting vanuit de overheid. Mocht de brief van het kabinet de absurde reductievoorstellen doen zoals in het NRC beschreven, dan is voor LTO de grens bereikt. We zullen onder geen beding accepteren dat onze leden zo worden behandeld.’

De boeren wachten nog even met actievoeren totdat ze de Kamerbrief van Van der Wal hebben gelezen, maar ze staan klaar om de beuk erin te gooien. Mark van den Oever, leider van de radicale actiegroep Farmers Defence Force, zei deze week: ‘Wij, het FDF-legioen, zullen als één man opstaan om onze democratische grondrechten ten volle te benutten en te verdedigen’. Een voorlichtingsbijeenkomst voor boeren in het Friese Elsloo liep uit op een Poolse landdag. Tweehonderd boeren liepen kwaad de zaal uit, omdat ze het verhaal van de provinciebestuurders niet konden waarderen.

Voor de ‘doorpakkende’ stikstofminister komt het ongelukkig uit dat er in maart 2023 verkiezingen voor de provinciale staten op stapel staan. Gedeputeerden en Statenleden van VVD en CDA zijn bang dat ze zetels verliezen aan BBB van de voormalige boerenlobbyïst Caroline van der Plas en aan Forum voor Democratie. Ze willen de boerenachterban die traditioneel op hun partijen stemt juist nu niet voor het hoofd stoten met stevige stikstofreductieplannen.

Van der Wal krijgt zaterdag op het VVD-partijcongres te maken met een revolte in haar eigen partij. Ruim zeshonderd VVD-leden hebben een motie tegen haar stikstofbeleid ondertekend die tijdens het congres wordt ingediend. Overigens vormen die zeshonderd leden niet meer dan 2 procent van het VVD-ledenbestand, dus het is niet zeker dat een meerderheid van de VVD’ers erachter staat.

Stalen ruggengraat nodig

De stikstofminister, die zichzelf ook omschrijft als ‘rasoptimist’, zal moeten bewijzen dat ze over een stalen ruggengraat beschikt. Van haar collega-minister op Landbouw, Henk Staghouwer, lijkt ze niet al te veel hulp te hoeven verwachten. De ChristenUnie-politicus, voorheen gedeputeerde in Groningen, is meer van de fluwelenhandschoenen-aanpak. Onlangs zei hij in de Tweede Kamer dat de politiek de afgelopen jaren te weinig ‘respect’ voor de boeren heeft getoond en meer met de boeren moet gaan praten. Een merkwaardig standpunt, aangezien de landbouwlobby de afgelopen decennia bepaald niet tekort is gedaan als het om politieke invloed gaat.

De rolverdeling tussen Staghouwer en Van der Wal op het ministerie van LNV lijkt er een van good cop, bad cop. Terwijl Van der Wal de provincies harde doelen oplegt, komt Staghouwer vrijdag met een positief getoonzette Kamerbrief waarin de veehouderij toekomstperspectief wordt geboden.

Van der Wal wil trouwens ook graag met de boeren overleggen, benadrukt ze steeds. Ze wil de veehouders meenemen in haar beleid en hen zoveel mogelijk zelf laten bepalen hoe de stikstofdoelen worden behaald. Maar met de kalkoen die op het kerstmenu staat is het nu eenmaal lastig onderhandelen. Die zal niet enthousiast reageren als de slager bij wijze van compromis zegt: ‘Ik slacht u niet, maar hak alleen uw linkervleugel af’.

‘Ik heb geen keuze om de (politieke) druk te weerstaan’, zei Van der Wal dinsdag in de Tweede Kamer. ‘Dat moet. Wij, als overheid, hebben dit probleem laten ontstaan. We zijn met zijn allen keihard tegen een muur opgelopen. We hebben ons niet aan de afspraken gehouden. We hebben geen stikstofuitstoot gereduceerd en ook de natuur niet hersteld, terwijl we dat wel beloofd hebben. Dat kan misschien geen leuke boodschap zijn, maar het is wel de duidelijke boodschap.’