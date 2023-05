Minister Van der Wal haalt opgelucht adem: Kamer werpt geen blokkade op tegen onteigening boeren

Minister van der Wal (Natuur en Stikstof) in debat met Caroline van der Plas (BBB) tijdens het debat over het stikstoffonds. Beeld ANP - Phil Nijhuis

Van der Plas kreeg alleen steun op de rechterflank van de Kamer, van partijen als de PVV, de SGP, Forum voor Democratie en JA21, die sowieso grote bezwaren hebben tegen het natuurbeleid van het kabinet. De regeringspartijen stemden tegen, evenals het linkerdeel van de oppositie.

Het voorkomen van elke vorm van dwang jegens de boeren is een van de voornaamste programmapunten van de BBB. Vorige week greep Van der Plas het debat over het stikstoffonds van het kabinet, met daarin tientallen miljarden voor het stikstofbeleid, aan voor een poging om in de wet vast te leggen dat dat geld niet mag worden gebruikt voor ‘verplichtend instrumentarium’ om boeren ergens toe te dwingen. Er zijn genoeg boeren, telers en tuinders te vinden die vrijwillig willen stoppen, zo is Van der Wals overtuiging.

Minister bezorgd

Van der Plas’ motie, waarover dinsdag werd gestemd, leidde vooraf tot zorgen van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD). Zij riep de Kamer maandagavond in een brief op niet voor de motie te stemmen. Niet omdat ze wél wil gaan onteigenen, benadrukte ze, wel omdat ze het middel als stok achter de deur wil houden voor het geval dat vrijwillige uitkoop niet snel genoeg op gang komt.

‘Het idee dat de overheid een boerenbedrijf, dat soms al vele generaties in de familie is, zou dwingen te stoppen, is voor velen een gruwel’, aldus Van der Wal. ‘Dat is het ook voor mij als minister. Ik wil, voor zover mogelijk, van deze instrumenten wegblijven in de aanpak die we voorstaan. Ik vind het echter geen eerlijk verhaal als ik zou beloven dat de inzet van deze instrumenten helemaal uitgesloten kan worden.’

Rechter dwingt kabinet

Zij wijst erop dat rechterlijke uitspraken het kabinet dwingen om de stikstofneerslag in de natuurgebieden te verminderen. ‘Hierdoor kan het onontkoombaar zijn dat vergunningen worden ingetrokken of worden beperkt.’ Ook wil de minister enige doorzettingsmacht hebben als in een gebied één boer de hele herontwikkeling blokkeert, ‘waardoor voor de boeren in het gebied een goed perspectief uitblijft’.

Met het wegstemmen van de motie wordt Van der Wal niet gehinderd door politieke blokkades vooraf. Althans niet via de Tweede Kamer: de kans is wel groot dat BBB het via de nu lopende provinciale formaties en via de Eerste Kamer – waar de partij vanaf volgende maand de grootste fractie heeft – alsnog gaat proberen.

De kans dat Van der Wal overgaat tot dwangmaatregelen is niet groot, in elk geval niet op korte termijn. Ook de regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie hechten aan zoveel mogelijk nadruk op vrijwillige regelingen. Dwang is ook voor hen pas aan de orde als alle andere opties falen.