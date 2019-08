Minister Slob van Media ontslaat toezichthouder media vanwege publicatie satirische roman

Minister Arie Slob (Media) heeft een bestuurder van het Commissariaat voor de Media per direct ontslagen. Dat heeft hij de Tweede Kamer per brief laten weten. Toezichthouder Eric Eljon was eind april al door Slob geschorst nadat ophef was ontstaan over een roman die hij had geschreven.

Eric Eljons ‘satirische’ boek Dwergwerpen, over het mediawereldje, heeft hem zijn baan gekost als bestuurder bij het Commissariaat voor de Media. Beeld CvdM

Slob schrijft in de brief aan de Kamer dat Eljon, die door hem voorlopig was geschorst zo lang er een onderzoek naar hem liep, ‘niet meer kan functioneren als lid van het Commissariaat voor de Media’. Eljons twee medebestuurders hadden eerder al afstand genomen van het boek. Volgens Slob was hierdoor een vertrouwensbreuk binnen het commissariaat ontstaan.

Eljons roman Dwergwerpen (geschreven met boezemvriend Bart in ’t Hout, oud-directeur van RTL4 en SBS6) is een verkapte sleutelroman over de Nederlandse televisiewereld. Volgens de omslag biedt het boek ‘een onthullende kijk achter de schermen’ op ‘de haat en nijd op de werkvloer, de tomeloze geldingsdrang van omroepbestuurders, het egoïsme van tv-presentatoren en de altijd op winst beluste commerciële mediabedrijven’.

Minister Slob (ChristenUnie) belooft in zijn brief aan de Tweede Kamer half september tijdens een al gepland Kamerdebat over de media nader op de affaire-Eljon te zullen ingaan. Eerder deze maand wist NRC Handelsblad te melden dat er interne chaos heerst bij het Commissariaat voor de Media, en niet alleen door de schorsing (en nu het ontslag) van bestuurder Eljon.

Zo is algemeen directeur Suzanne Teijgeler onlangs vertrokken, is voor de inmiddels afgezwaaide voorzitter Madeleine de Cock Buning nog geen opvolger gevonden, en zou de laatst overgebleven bestuurder, Jan Buné, bij zijn herbenoeming in 2018 een tuchtrechtelijke berisping wegens ‘onzorgvuldig en ondeskundig handelen’ als accountant hebben verzwegen. Bestuurders zouden volgens NRC Handelsblad ook nevenfuncties niet hebben gemeld.

‘Overdreven’

Het Commissariaat voor de Media zelf vond termen als chaos overdreven. ‘Onze medewerkers zetten zich dagelijks vol toewijding in voor de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van de media in Nederland’, liet de waakhond in reactie op alle ophef weten.

Medeauteur In ’t Hout zei eind april tegen de Volkskrant dat de ‘onthullende kijk achter de schermen’ van Dwergwerpen niet al te letterlijk moest worden opgevat, omdat het boek ‘bol’ zou staan van de ‘satire’. ‘Alle personen zijn verzonnen, alle situaties zijn verzonnen. Het boek is puur bedoeld om te lachen.’ In ’t Hout was boos op toen nog voorzitter De Cock Buning. Die zou het boek voor publicatie hebben gelezen en geen enkel bezwaar hebben gemaakt. Pas na overleg met Slob zou ze afstand hebben genomen van het boek.