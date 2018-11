Minister Slob laat onderzoek instellen naar lumpsum in onderwijs

Het kabinet gaat onderzoek laten doen naar het gebruik van de lumpsum in het basis- en voortgezet onderwijs. Minister Arie Slob (voor primair- en voortgezet onderwijs) wil niet alleen weten of de manier waarop het onderwijs nu wordt gefinancierd toereikend is, maar vooral ook of het geld doelmatig wordt besteed.

Dat zei Slob donderdag in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Schoolbesturen krijgen nu jaarlijks een vaste som met geld, de lumpsum, die zij naar eigen inzicht aan salarissen en materieel kunnen besteden.

In de Kamer heerst sinds enige tijd onvrede over dit systeem, dat in het voortgezet onderwijs in 1996 is ingevoerd en in het basisonderwijs in 2006. De Kamer maakte eerder geld vrij voor extra klassenassistenten en conciërges, maar heeft nooit kunnen vaststellen of die er ook zijn gekomen. Ook extra geld voor leraren verdween in de lumpsum.

Frustrerend

Het systeem is ontwikkeld om de autonomie van scholen te vergroten, en de eindeloze stroom declaraties tussen schoolbesturen en het departement uit het verleden te verminderen. Maar de Kamer vindt het, van coalitie tot oppositie, frustrerend dat politieke besluiten niet tot de gewenste praktische resultaten leiden. Ook wil zij weten waarom vergelijkbare scholen soms heel verschillende prestaties leveren.

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema: ‘We willen niet alleen meer zicht op wat er op scholen gebeurt, maar ook meer grip op de lumpsum.’ In de zomer kwam de Onderwijsraad tot de conclusie dat de lumpsum een goed systeem is, maar het systeem om uit te rekenen hoeveel een school krijgt te ingewikkeld. De Kamer zou juist ‘terughoudender’ moeten zijn met specifieke wensen.

Slob en zijn collega Ingrid van Engelshoven (middelbaar- en hoger onderwijs) reageerden met de toezegging dat schoolbesturen worden verplicht beter te verantwoorden hoe zij overheidsgeld uitgeven. Dat ging de Kamer niet ver genoeg. Daarom volgt nu de toezegging van Slob dat hij onderzoeken uit het verleden, zoals van de Algemene Rekenkamer in 2014, wil laten actualiseren.

Slob: ‘Het is heel lastig om hier goed de vingers achter te krijgen. Ik wil van gedateerde onderzoeken naar zowel het primaire- als het voortgezet onderwijs een actualisatie. We willen scholen helpen om in de verschillende geldstromen de goede financiële keuzes te maken.’