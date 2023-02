Minister Schouten wil af van levenslange korting op AOW bij belastingproblemen

Gepensioneerden pauzeren in Winterswijk tijdens hun fietstocht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Schouten (ChristenUnie) heeft het voorstel dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Wie inkomen heeft, betaalt via zijn belastingaanslag premie voor volksverzekeringen zoals de AOW. Mensen die problemen hebben met het betalen van de aanslag en daardoor (tijdelijk) geen AOW-premie afdragen, krijgen later levenslang een korting op hun oudedagspensioen. Deze korting van 2 procent per jaar wordt met dit wetsvoorstel geschrapt.

Dat geldt ook voor de groep die nu al een verlaagde uitkering krijgt. Dat kost 7,1 miljoen euro extra aan AOW-uitgaven. Daar staat tegenover dat er 1,4 miljoen minder wordt uitgegeven voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen. Daarmee wordt de uitkering van gekorte AOW’ers aangevuld tot het bestaansminimum.

Er zijn volgens het ministerie van Sociale Zaken nu ongeveer 15 duizend ouderen die een lagere AOW krijgen omdat zij ooit te weinig premie hebben betaald vanwege belastingproblemen. Die groep zou volgens het ministerie de komende jaren groeien. Het gaat volgens Schouten voor een belangrijk deel om kwetsbare mensen die kampen met problemen op het gebied van gezondheid, financiën, huisvesting of relaties.

Korting van 10 procent en meer

Als iemand geen of te weinig belasting betaalt, krijgt hij een aanmaning en daarna een dwangbevel van de Belastingdienst. Als dat niets oplevert, wordt na 4,5 jaar bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gemeld dat er geen of te weinig AOW-premie is afgedragen. Zo iemand wordt dan als ‘schuldig nalatig’ beschouwd. De SVB houdt de opbouw van AOW-rechten bij en betaalt de uitkering uit aan ouderen.

De korting op de AOW kan fors oplopen omdat de uitkering met 2 procent wordt verlaagd per belastingjaar waarover geen premie is betaald. Er zijn nu 556 ouderen bij wie de uitkering met 10 procent is gekort en 747 ouderen die te maken hebben met een korting van meer dan 10 procent. Bij het vaststellen van de hoogte van de AOW-uitkering kan die korting niet meer ongedaan worden gemaakt, ook niet door de premie alsnog te betalen. Soms is dat jaren na het geschil met de Belastingdienst.

500 euro schuld, 6.700 euro korting

De korting raakt vooral kwetsbare burgers disproportioneel, betoogt Schouten. ‘Een relatief kleine premieschuld kan tot een levenslange korting op de AOW-uitkering leiden.’ Is ooit bijvoorbeeld 500 euro te weinig premie betaald, dan volgt levenslang 2 procent korting op de AOW oftewel 335 euro bruto per jaar voor een alleenstaande.

Bij een looptijd van twintig jaar loopt dat op ruim 6.700 euro bruto. ‘Substantieel meer dan de oorspronkelijke premieschuld’, aldus Schouten. Dat vindt de minister onrechtvaardig. Daarom wil zij die korting schrappen. Bovendien maakt dat het werk van zowel de Belastingdienst als de SVB eenvoudiger.