Minister Schouten versoepelt bijstandsregels: ‘De wet is te veel vanuit wantrouwen geformuleerd’

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, participatie en pensioen en vicepremier namens de ChristenUnie. Beeld Pauline Niks

Het is bijna een onbewaakt ogenblik, tegen het eind van het gesprek, als Carola Schouten (44) wat minder omzichtig formuleert. Zij kondigt een trendbreuk aan in de bejegening van bijstandsontvangers. De menselijke maat moet terug in de bijstand, boetes en terugvorderingen moeten niet meer automatisch worden opgelegd bij elk foutje.

De sociale zekerheid ligt Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, participatie en pensioenen en vicepremier namens de ChristenUnie, na aan het hart. Als ambtenaar begon zij haar loopbaan ooit op het ministerie, als medewerker bij de CU-fractie, en als Kamerlid was zij specialist sociale zekerheid. En nee, de afgelopen vier jaar als minister van Landbouw waren zeker geen corvee. ‘Ik ben tenslotte boerendochter.’

Nu breekt zij met het beleid van de afgelopen decennia in de bijstand. Zoals de aanscherping van het kabinet-Rutte I uit 2012 die een boete zette op alle giften, ook van de voedselbank. Vorig jaar kreeg de ‘boodschappenaffaire’ veel aandacht: de gemeente Wijdemeren eiste ruim 7.000 euro terug aan boodschappen die de moeder van een bijstandsgerechtigde jarenlang voor haar had gedaan. Al lag de zaak gecompliceerder, de boodschap beklijfde: een bijstandsgerechtigde mag niets cadeau krijgen, zelfs niet van de eigen ouders.

De scherpe eisen die aan bijstandsgerechtigden worden gesteld, zijn gestoeld op het idee dat de mens tot het kwade neigt. Draait u dat nu om naar: de mens is tot het goede geneigd?

‘De mens is tot het goede in staat! De wet is nu te veel vanuit wantrouwen geformuleerd. Ook het mensbeeld klopt niet, dat iedereen rationeel handelt, alles overziet. Vanuit dat perspectief wordt een fout afgestraft als fraude.

‘Mensen willen de goede dingen doen, maar komen soms in omstandigheden waardoor dat niet kan. We hebben het systeem wel heel complex gemaakt, waardoor niet iedereen alles kan overzien. Let wel, fraude moeten we blijven aanpakken, dat is de basis van de solidariteit, maar het verschil tussen een fout en fraude is vervaagd.’

Waar komt dit inzicht vandaan? De strenge regels werden tien jaar geleden ingevoerd tijdens Rutte I met steun van VVD, CDA, PVV en SGP.

‘In de loop van jaren is er een omslag gekomen in het denken over de burger die alles overziet; dat het niet zo werkt. Door een reeks incidenten ook, zoals de boodschappenaffaire. Daarom is in het coalitieakkoord bestaanszekerheid centraal komen te staan. Er komt nu ruimte voor maatwerk. De wet is nu zo strikt geformuleerd dat die ruimte er nauwelijks is.’

U komt met een pakket voorstellen, opties eigenlijk, maar die moeten nog uitgewerkt.

‘Ja, het vergt ook heel veel aanpassing van de wet. Daar zitten ook nog keuzes in. Maar om te voorkomen dat ik iets doe uit goede wil en dat dat ergens anders verkeerd uitpakt, zijn we dat heel nauwkeurig aan het bekijken. Maar ik wil wel aangeven: dit gaan we doen.

‘Nu moeten jongeren die bijstand aanvragen eerst een maand werk zoeken, waarna de aanvraag gaat lopen. Dat duurt nog eens twee maanden. Bij heel hoge uitzondering kan daarvan worden afgeweken, maar dat gebeurt nauwelijks. Er is handelingsverlegenheid aan de balie, ook omdat zo’n uitzondering uitgebreid moet worden verantwoord.

‘Als een jongere dakloos is of dreigt te worden en je zegt dan: ga eerst tien weken werk zoeken, dan raakt zo iemand uit beeld. Of hij zal misschien bij de opvang opduiken. Als je die jongere heel snel helpt, is dat voor iedereen beter. Het schrappen van die vier weken wachttijd wordt makkelijker.’

Beeld Pauline Niks

En giften, zoals eten van de voedselbank of boodschappen betaald door familie?

‘Ik vind er niets mis mee dat mensen naar elkaar omzien. Elkaar helpen. Als je het omzien naar elkaar tegenwerkt, dat gaat zo tegen mijn sociale achtergrond in. Mantelzorg bijvoorbeeld. Dat is een in geld waardeerbare activiteit. Moet ik gaan tegenwerken als iemand in de bijstand mantelzorg verleent? Of de kostendelersnorm opleggen als je iemand in nood in huis neemt? Mijn motivatie is te zorgen dat we omzien naar elkaar. Op het moment dat je een vriendin in huis neemt die te maken heeft met huiselijk geweld, of iemand die dakloos is, en je krijgt dan een korting op je bijstandsuitkering: dat vind ik een boete op compassie. Dat moeten we niet willen.

‘Er zit ook een dubbelheid in. Want in zekere zin ben ik blij dat de voedselbank er is, zeker met de huidige inflatie. Ik ben vooral blij dat er mensen zijn die zich bij de voedselbank belangeloos inzetten voor anderen om te hulp te bieden. Dat vind ik sociale cohesie. Een samenleving waar we dat niet meer hebben, of heel strikte wetten maken, dat wordt een kille samenleving. Daar geloof ik niet in.

‘Gemeenten gaan nu heel verschillend om met giften aan bijstandsgerechtigden. Daardoor is ook onduidelijk wat nu wel en niet mag. Ook wat betreft andere ‘geldgewaardeerde’ activiteiten – zoals schoonmaken bij buren of iets verkopen op Marktplaats. Van de ene gemeente mag dat, van de andere niet. Mijn dilemma is nu dit: als ik het vastzet op een bedrag en het is zo dat iemand net daarboven iets krijgt, wat betekent dat dan? Denk aan iemand die wegens huurschuld uit huis gezet dreigt te worden. Iemand betaalt die huurschuld , waardoor hij kan blijven wonen, maar wel net door die grens knalt. We willen dit snel regelen, maar simpel een grens trekken levert in de praktijk nieuwe vraagstukken op.’

U noemt steeds de complexiteit van het systeem. Maar de bijstand is toch de bijstand?

‘Ik wil bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij te verdienen verruimen. Maar ik moet heel goed kijken of dat geen invloed heeft op toeslagen. Als je te veel gaat bijverdienen, houd je onder de streep minder over als toeslagen daardoor lager worden. We hebben een heel verfijnd stelsel van bijstand, toeslagen, kwijtschelding – dat soort aspecten. Als ik aan een knop draai, heeft dat invloed op heel het raderwerk.

‘Nu mag er maximaal zes maanden iets worden bijverdiend vanuit de bijstand. Dan zijn mensen goed en wel op weg en dan moeten ze stoppen. Dat is niet heel motiverend om aan de slag te gaan. Het is wat ik net zei, ik moet het heel goed met alle radertjes berekenen. We komen met een voorstel, maar ik wil zeker weten dat mensen er niet op achteruitgaan.’