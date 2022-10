Minister Schouten presenteert gratis schoolontbijt voor kinderen die moeten leren op een lege maag

Voorbereidingen voor een ontbijt op Basisschool de Vlieger. De school verzorgt het ontbijt voor de leerlingen tot nu toe op eigen initiatief. Beeld ANP

Van deze vijfhonderd scholen is al bekend dat er relatief veel ‘kwetsbare leerlingen’ naartoe gaan. Meer dan de helft van de leerlingen groeit op in armoede. De scholen krijgen daarom al langer hulp van het Jeugdeducatiefonds, dat ook het ontbijt gaat uitdelen. Op die manier hoopt de minister ‘snel een groot aantal leerlingen te bereiken’, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Opgroeien in armoede

Volgens Schouten is het belangrijk om snel actie te ondernemen, omdat de inflatie afgelopen tijd alleen maar is opgelopen en de gevolgen inmiddels in de hele samenleving zichtbaar zijn. ‘Voorzien in de eerste levensbehoeften vormt steeds vaker een probleem. Er zijn kinderen die met een lege maag naar school komen. Dit heeft ongewenste gevolgen voor de ontwikkeling van het kind.’

Bovendien gaat het koopkrachtpakket van het kabinet, dat de geldnood enigszins moet lenigen, pas in per 1 januari. In het pakket zijn onder meer verhogingen van het minimumloon, huur- en zorgtoeslag en kindgebondenbudget opgenomen. Maar die maatregelen komen te laat voor kinderen uit gezinnen waar het geld nu al vaak op is.

Voor veel leerlingen uit arme gezinnen biedt het noodplan van de minister nog niks. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn er namelijk nog veel meer scholen met kwetsbare leerlingen dan de vijfhonderd die ze nu ondersteunen. Volgens de definitie van het fonds zouden er zo'n 1.800 basisscholen zijn waar meer dan de helft van de leerlingen opgroeit in armoede.

Eerste fase noodondersteuning

Het is onduidelijk of meer scholen de komende tijd hulp kunnen verwachten. Minister Schouten heeft samen met minister van Onderwijs Dennis Wiersma aan de Alliantie Kinderarmoede gevraagd om meer scholen te ondersteunen. Maar hoe die hulp vorm moet krijgen ‘wordt komende tijd nader uitgewerkt’. Een van de redenen daarvoor zou zijn dat de werkdruk voor personeel op scholen niet moet toenemen.

Het kabinet trekt nu 5 miljoen euro uit voor de ‘eerste fase’ van de noodondersteuning. Het is niet bekend of dat budget verhoogd wordt als meer scholen ontbijt willen uitdelen. Voorlopig geldt het plan voor vier maanden, daarna kijkt het kabinet of de maatregel langer nodig is.

Naast de directe invoering van de gratis schoolontbijten maakte Schouten de brief aan de Kamer ook bekend dat ze wil kijken naar ondersteuning voor voedselbanken. Die zien de afgelopen een flinke toeloop door de prijsstijgingen. Het kabinet wil onder meer een subsidie van 4 miljoen euro inzetten als dat nodig is. Daarnaast moeten ‘partijen in de maatschappij’ gemobiliseerd worden om extra ondersteuning te bieden.

Minister Schouten hoopt dat de opstapeling van de verschillende maatregelen uiteindelijk voldoende is om te voorkomen dat meer mensen de komende tijd aan de bedelstaf raken. Maar de kritiek op de armoedebestrijding van het kabinet neemt de afgelopen tijd juist toe. Zo zou het koopkrachtpakket niet genoeg zijn om de enorme prijsstijgingen te compenseren. Het minimumloon gaat weliswaar met 10 procent omhoog, maar de inflatie bedroeg in september al 17 procent. De verwachting is dat door stijgende energieprijzen wereldwijd ook andere producten de komende maanden nog duurder worden.