Minister Schouten laat de hoop voor de pulsvissers varen en streeft nu naar ‘fatsoenlijke overgangsperiode’

De pulsvisserij is sinds begin 2018 onderwerp van een harde confrontatie tussen de EU en het Nederlandse kabinet. De ‘elektrische visserij’ - waarmee door elektrische prikkels platvis van de zeebodem wordt opgeschrikt, waarna de vis in de netten beland - is in de ogen van de Nederlandse vissersvloot een belangrijke innovatie die een fraaie impuls heeft gegeven aan een noodlijdende sector. Dankzij een hogere opbrengst en veel minder brandstofverbruik wordt er weer winst gemaakt. De resultaten voor de natuur zijn ook veelbelovend: minder bijvangst en minder schade aan de zeebodem dan met de oude boomkor-methode, waarbij sleepnetten over de bodem gaan. Milieuorganisaties zijn daarom ook voorzichtig positief.

Binnen Europa wordt er echter heel anders naar gekeken. Vooral Franse en Britse vissers verzetten zich tegen pulsvisserij, uit angst voor de Nederlandse concurrentie in hun wateren. Toch gingen voorgaande kabinetten er steeds vanuit dat algehele Europese vrijstelling slechts een kwestie van tijd was. In afwachting daarvan gaf Nederland volop ontheffingen in het kader van experimenten: inmiddels vaart de hele platvisvloot met de pulswing – veel meer dan Europees is toegestaan.

Begin 2018 bleek dat Nederland zich misrekend heeft, toen het Europees Parlement zich na een massieve Franse lobby tegen de pulsvisserij keerde. Schouten zei daarna dat zij het Nederlands belang nog via de Europese Commissie en haar Europese collega’s dacht te kunnen redden. De kans op succes slinkt echter zienderogen: vorige week werd bekend dat de Europese Commissie een zogenoemde inbreukprocedure voorbereidt omdat Nederland de regels heeft overtreden.

De pulsvissers zelf vestigen hun laatste hoop op minister-president Rutte. In een brief vragen ze hem om een beroep te doen op de Franse president Macron en commissievoorzitter Juncker: ‘Een verbod op de pulsvisserij zal voor Nederlandse visserijbedrijven betekenen dat ze terug moeten schakelen naar de traditionele boomkorvisserij met wekkerkettingen. Onderzoek door Wageningen Economic Research heeft aangetoond dat dit zal leiden tot enorme financiële verliezen voor visserijbedrijven en bemanningsleden.’