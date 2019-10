Minister Schouten belooft boeren: ‘Er komt geen halvering van de veestapel’

Minister Carola Schouten op het Malieveld: ‘Vanuit de diepte van mijn hart, ik ben trots op jullie’ Beeld ANP

‘Zolang ik minister ben, komt er wat mij betreft geen halvering van de veestapel’, sprak Schouten de honderden boeren toe. Zij ontvingen die belofte met voorzichtig gejuich. Andere uitspraken van de minister konden vooral op scepsis uit het publiek rekenen.



De toezegging van Schouten is politiek brisant: vorige week adviseerde commissie-Remkes het kabinet om de veestapel fors in te krimpen om de stikstofuitstoot in natuurgebieden te verlagen. Ook coalitiepartner D66 zinspeelde op een halvering, maar ten overstaan van honderden boze boeren sloeg de minister dat voorstel in de wind.



Schouten refereerde verschillende keren aan haar eigen landbouwervaring. ‘Ik weet dat het hard werken is op een boerderij, maar ook hoe mooi het is.’ Ze probeerde de protesterende boeren een hart onder de riem te steken: ‘Er moet meer waardering komen, vanuit de samenleving, overheid en politiek. Daar wil ik mij hard voor maken. Vanuit de diepte van mijn hart: ik ben trots op jullie en ik ben jullie minister van Landbouw.’



Voor Schouten de microfoon kreeg, wendde Bart Kemp, een van de organisatoren van het protest, zich in uiterst felle bewoordingen tot de minister. ‘U hebt er een puinhoop van gemaakt. Door het gekonkel in Den Haag verliezen we alle levensvreugde. We zijn er klaar mee’, zei Kemp onder meer. Hij werd toegejuicht door een joelende achterban.



Na zijn kritische betoog overhandigde Kemp een USB-stick aan minister Schouten. Hij pleitte voor een ‘verbinding tussen burger en boer’. ‘We eisen een herwaardering van de agrarische sector: we willen dat in overheidsgerelateerde kantines en restaurants Nederlands voedsel wordt geserveerd. We eisen een structurele overheidscampagne met een budget van 17,5 miljoen euro, met meetbare resultaten, geleid door experts.’

Honderden boeren

Ook D66-Kamerlid Tjeerd de Groot kreeg het woord. Hij wekte onlangs de toorn van de boeren, omdat hij pleitte voor een halvering van de veestapel. Toen De Groot het woord nam, werd hij uitgejouwd. De aanwezige boeren keerden massaal hun rug naar het podium. Anderen staken hun middelvinger op. Een van de organisatoren kapte hem snel weer af.



Een vergelijkbare reactie klonk er toen GroenLinks-leider Jesse Klaver zich tot het woedende publiek richtte. De boeren staken massaal middelvingers op en hoonden Klaver luidkeels weg. ‘Jullie voelen je genaaid. En dat is terecht’, zei Klaver, die zijn best moest doen zich verstaanbaar te maken. ‘Maar er gaan grote veranderingen komen, die gaan u raken. Dat is de waarheid.’



De politie heeft de Haagse binnenstad afgesloten met ME-voertuigen en vrachtwagens. Beeld ANP

Het tafereel werd aanschouwd door honderden boeren, die met hun tractors en andere landbouwvoertuigen naar Den Haag waren gekomen. Aanvankelijk liet burgemeester Krikke van Den Haag weten dat er op het Malieveld plaats was voor 75 tractoren, maar om veiligheidsredenen besloot ze dinsdagochtend om veel meer boeren toe te laten.

Anderhalf uur voor de sprekers zich op het podium meldden, oordeelde de politie dat het Malieveld vol was. Het gedeelte dat eerder was afgezet voor de opbouw van Cirque du Soleil, werd vrijgemaakt voor de voertuigen die om het plein stonden te wachten.

Hectische start

Na een hectische start van het protest, waarbij dranghekken omver werden gereden, ging het er over het algemeen gemoedelijk aan toe op het Malieveld. Uit voorzorg vergrendelde de politie wel veel toegangswegen tot het centrum van de stad. Ook de weg naar het Korte Voorhout, die leidt naar de Tweede Kamer, werd afgesloten door de autoriteiten.

Burgemeester Krikke voerde dinsdagochtend overleg met justitie en politie over de ‘onveilige situatie’ rond het plein. Drie boeren zijn aangehouden door de politie: de eerste omdat hij een dranghek omver reed, zijn collega omdat hij over de middenberm reed. De derde arrestatie werd verricht omdat een boer zich met de tussenkomst van de politie bemoeide.

Ook op het Binnenhof was extra politie aanwezig, maar de sfeer bleef daar relatief rustig. Verschillende politici lieten zich zien op het Malieveld. PVV-leider Geert Wilders klom op een tractor om zijn steun voor de boeren uit te spreken. Ook fractieleider Kees van der Staaij (SGP) toonde zich solidair met de agrariërs.

Ochtendspits

Uit alle windstreken van het land kwamen de boeren dinsdag naar Den Haag. Ze reden in colonnes over de weg en werden begeleid door de politie. Automobilisten moesten achteraan de rij aansluiten. Het leidde dinsdagochtend tot de drukste ochtendspits ooit: rond kwart over acht stond er 1.100 kilometer file, meldde de ANWB. Ook regenval en enkele ongelukken droegen daaraan bij.

Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten de A12 tussen Utrecht en Den Haag te mijden: de vertraging liep daar op tot twee uur. Ook op de A27 tussen Almere en Utrecht was het erg druk. Om de drukte op de weg te vermijden, kozen sommige boeren ervoor via het Scheveningse strand te rijden.

Agractie, de organisator van het protest, verwachtte in totaal 2.200 tractors in Den Haag. Een groepje boeren maakte dinsdagochtend bovendien een tussenstop in Hilversum, waar ze met spandoeken voor de NOS-redactie stonden.

Stikstof

Vorige week adviseerde een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes onder meer dat de regering vervuilende boeren met oude stallen moet uitkopen om de stikstofuitstoot in Nederland drastisch te verminderen.



‘We zijn niet van plan de dupe te worden van het stikstofbeleid’, zei varkenshouder Mark van den Oever, een initiatiefnemer van de demonstratie, eerder tegen de Volkskrant.

1050 km file door #boerenprotest. Vooral in het midden van het land is het bizar druk.

