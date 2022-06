Minister: ouder en kind moeten voortaan meepraten over uithuisplaatsing, anders gaat het niet door

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, op het Binnenhof. Beeld ANP - Sem van der Wal

Weerwind beloofde dinsdag dat hij hierover volgende week in gesprek gaat met jeugdbeschermers en kinderrechters. Dat doet hij op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, die zich grote zorgen maakt over de staat van de Jeugdbescherming. Maandag concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een onderzoek naar de kwaliteit van het feitenonderzoek rond uithuisplaatsingen dat het vaak mis gaat met de dossiers die de basis zijn voor de beslissingen over het lot van gezinnen.

De inspecteurs onderzochten 45 van de ruim 3.300 (nieuwe) gedwongen uithuisplaatsingen uit 2021. Geen van de onderzochte dossiers bleek volledig op orde, stelde de Inspectie vast. Het onderscheid tussen feiten en meningen moet bijvoorbeeld beter. Jeugdbeschermers, die de dossiers moeten opstellen, klagen dat het werk hen boven het hoofd groeit en dat ze permanent moeten werken onder te hoge tijdsdruk.

Helft ouders en kinderen voelt zich niet begrepen

Dat gaat met name ten koste van de communicatie met de ouders. Zo geven jeugdbeschermers niet genoeg mondelinge en schriftelijke onderbouwing aan ouders en kinderen waarom een uithuisplaatsing nodig is. ‘Zij moeten beter betrokken worden bij de besluitvorming. Hoewel raadsonderzoekers en jeugdbeschermers dit anders ervaren, vindt een belangrijk deel van de ouders dat onvoldoende naar hen is geluisterd, en dat onvoldoende de tijd is genomen hen te leren kennen', constateren de inspecteurs.

Ongeveer de helft van de ouders en kinderen voelt zich niet serieus genomen of begrepen. Van links tot rechts maken partijen in de Tweede Kamer zich zorgen over de implicaties van die vaststelling. Weerwind benadrukt dat in de dossiers over het algemeen ‘geen grove fouten’ zijn geconstateerd en dat alle betrokkenen ‘naar beste vermogen werken, binnen de bestaande wettelijke kaders'. Hij erkent echter ook dat de werkdruk de zorgvuldigheid in de weg staat. ‘Het stelsel piept en het kraakt, heb ik al snel na mijn aantreden moeten constateren.’ Hij vindt dat het tijd is voor ‘een flinke verbouwing'.

Kamer wil niet wachten

Daarover is hij de komende maanden in gesprek met alle betrokkenen, van de jeugdzorginstellingen tot de kinderrechters. De Kamer wil echter niet wachten op de uitkomsten van dat proces. ‘Elke dag worden gemiddeld negen kinderen uit huis geplaatst', aldus SP-Kamerlid Renske Leijten. ‘Dat zijn drie schoolklassen per week. Daar zijn gevallen bij waar de ouders en de kinderen zelf niet zijn gehoord. De minister kan hier nu toch gewoon zeggen dat er vanaf nu niemand meer uit huis wordt geplaatst zonder dat er met het kind en de ouders is gesproken?’

Weerwind benadrukt dat hij als minister niet kan beslissen hoe rechters hun werk doen, maar komende maandag is hij in gesprek met alle betrokken partijen over de toekomst van de jeugdzorg. Daar zal hij de wens van de Kamer ‘uitdrukkelijk’ overbrengen. ‘Dit urgentiegevoel ga ik duidelijk maken.’