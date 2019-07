Minister Ollongren: vooralsnog geen aangifte door AIVD tegen Volkskrant-journalist om boek

Volkskrant-journalist Huib Modderkolk. Beeld Simon Lenskens

De AIVD wacht eerst de uitkomst af van het kort geding tegen Huib Modderkolk over zijn boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet, dat in augustus moet verschijnen. De zaak dient donderdag bij de rechtbank in Amsterdam, achter gesloten deuren.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst vindt dat Modderkolk in de conceptversie van zijn boek te veel prijsgeeft over een inlichtingenoperatie. De dienst ziet die als staatsgeheim. Op verzoek van de AIVD heeft de journalist enkele passages gewijzigd maar niet alle verzoeken zijn ingewilligd. Om meer geschrapt te krijgen, stapt de dienst naar de rechter. AIVD-directeur Dick Schoof kondigde dit een paar weken geleden al aan in een brief aan Modderkolk. Daarin schreef Schoof ook dat hij zich gedwongen zag aangifte tegen hem persoonlijk te doen.

Opvallend genoeg volgt minister Ollongren die laatste redenering niet. Het ging volgens haar eerder om het in kaart brengen van alle juridische opties, zei ze dinsdag tegen Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Remarque: ‘Laten we niet op de zaken vooruitlopen’.

Aangifte is nog niet aan de orde, vindt de minister. ‘Laat de rechter het beoordelen’. Ook na afloop van het kort geding is aangifte geen automatisme, stelt ze. Ollongren benadrukt dat ze zowel voor de vrije nieuwsgaring staat als voor de bescherming van medewerkers van de AIVD.

Stap te ver

De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de reactie van Ollongren goed nieuws. ‘We zijn blij dat de minister recht doet aan onze oproep in de media en de kritiek van de hoofdredactie van de Volkskrant’, zegt NVJ-secretaris Rosa Garcia López. ‘Aangifte doen is echt een stap te ver. In het belang van de vrije nieuwsgaring is het cruciaal dat journalisten hun werk kunnen doen zonder dat zo'n dreiging boven hun hoofd hangt. Dat kan nogal intimiderend zijn.’

De timing van de juridische procedures had beter gekund, vindt Garcia López. ‘Als de AIVD dan toch aangifte wil doen, is het beter en geloofwaardiger dat te doen nadat de rechter heeft beoordeeld of bepaalde informatie openbaar mag worden gemaakt.’

De landsadvocaat eist namens de AIVD niet alleen een publicatieverbod van passages in het boek maar verzoekt de rechtbank ook ‘gedaagden te verbieden mededeling te doen aan derden omtrent alle informatie over dit proces’.

Ook dat is een inbreuk op de vrije nieuwsgaring, vindt de NVJ. ‘Journalisten moeten zelf zorgvuldig kunnen afwegen wat ze publiceren, in ruggespraak met hun hoofdredactie.’