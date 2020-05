Minister Ollongren geen kandidaat lijsttrekkerschap D66

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken samen met fractievoorzitter Rob Jetten. Beeld Freek van den Bergh

Ollongren liet dit donderdagavond weten in het tv-programma M. Zeven weken geleden keerde ze na maandenlange afwezigheid wegens ziekte terug op haar post in het kabinet. 'Heel eerlijk gezegd denk ik dat het niet verstandig is voor mijn gezondheid, en dat ik het dus ook voor mijn gezin niet moet doen,’ zei Ollongren. ‘Je kan het wel willen in je hoofd, maar het kan niet. Als leider wil je in de gele trui rijden, niet alleen in het peloton.’

De minister van Binnenlandse Zaken is met de huidige fractievoorzitter Rob Jetten en minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel de meest genoemde kanshebber voor het lijsttrekkerschap van D66. De laatste twee hebben eerder laten weten daar serieus over na te denken. Officiële kandidaatstelling kan volgende maand. Leden van D66 maken de keuze.

Afgelopen week liet Ollongren doorschemeren dat er een mogelijkheid is dat de Tweede-Kamerverkiezingen, die gepland staan voor volgend jaar maart, worden uitgesteld mocht de coronacrisis daartoe aanleiding geven.