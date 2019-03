Minister na afloop VN-vrouwentop: ‘Ik maak me grote zorgen over die wonderlijke conservatieve coalitie’

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs en Cultuur vrijdag op het Boekenbal in Amsterdam. Foto ANP Beeld ANP

‘We zagen die wonderlijke conservatieve coalitie van de VS, Rusland, het Vaticaan en islamitische landen, die echt heel vocaal en nadrukkelijk aanwezig was en veel tegenkrachten mobiliseerde. Het feit dat we ondanks die tegenwind toch tot een tekst zijn gekomen, is winst. Dat is te danken aan Europa, maar ook aan landen als Mexico en Libanon.

‘Het is zelfs al goed dat we de status quo hebben weten te behouden, dat wil zeggen teksten waarover vorig jaar en eerder al overeenstemming was bereikt. Die status quo stond onder druk, maar is gelukkig herbevestigd. Het is een herbevestiging van wat wij heel normale mensenrechten vinden: bescherming van het eigen lichaam, de lichamelijke integriteit, toegang tot anticonceptie. Toch moest ook daarvoor gevochten worden. Dat we daarin de status quo hebben behouden, plus ietsje méér, is onder deze omstandigheden echt winst.

‘Waarover we veel strijd hebben geleverd, en met succes, is geweld tegen vrouwen en seksuele intimidatie. Daarover is een paragraaf aangenomen. De tekst bevat ook een verwijzing naar huiselijk geweld en ‘schadelijke praktijken’, zoals besnijdenis. Heel belangrijk.

Medische nazorg na seksueel geweld

‘Wat niet is gelukt, is een paragraaf over recht op medische nazorg na seksueel geweld. De EU-landen hebben daar gezamenlijk een fel pleidooi voor gehouden. Vergeefs, helaas. Sommige landen waren wellicht bang dat daar ook abortus onder verstaan zou kunnen worden, maar wij hebben heel duidelijk gemaakt dat dat niet het geval was. Het gaat echt om medische zorg voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel en huiselijk geweld. Er was veel steun vanuit de zaal, met landen als Mexico en Libanon. Maar de conservatieve coalitie ging er dwars voor liggen.

‘Ik maak me grote zorgen over dat conservatieve verbond. Dat is goed georganiseerd en heel vocaal. Het probeert echt afspraken terug te draaien die al bestaan sinds de VN-vrouwentop van Beijing in 1995. Een brede internationale coalitie wil stappen terug zetten wat betreft gendergelijkheid, wat betreft rechten van vrouwen en van lhbti. Ik maak me daar grote zorgen over. We moeten heel alert zijn.’