Minister Madagascar overleeft helikoptercrash en zwemtocht van 12 uur: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen’

De minister van Politiezaken bereikt na een barre twaalf uur durende zwemtocht de havenstad Mahambo. Beeld Getty Images/iStockphoto

De inzittenden van de helikopter waren op zoek naar overlevenden van een ernstig bootongeluk toen het toestel zelf te water raakte. De minister van Politiezaken slaagde erin uit de helikopter te springen en naar de kust te zwemmen met een drijvende helikopterstoel als enige hulpstuk.

Op sociale media gaat een video rond die de 57-jarige Serge Gellé, minister voor Politiezaken van Madagascar, in één klap wereldberoemd maakt. Hij ligt op een strandstoel en vertelt dat hij het koud heeft, maar het verder goed maakt. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen’, zegt Gellé, nog altijd in zijn uniform.

♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) 21 december 2021

De helikopter ging af op een bootongeluk met een vrachtschip ten noordoosten van het eiland. Bij dat ongeval kwamen minstens 19 passagiers om het leven, 66 anderen worden nog vermist. Volgens de kustwacht was het schip te zwaar beladen en mocht het eigenlijk helemaal geen mensen vervoeren. Toch waren er 130 passagiers op het schip.

Drie boten zijn op het ongeluk afgekomen om naar overlevenden te zoeken. De minister vloog mee om de zoektocht te overzien, de minister van Defensie en de premier volgden in een aparte helikopter. Het is onduidelijk waardoor de helikopter verongelukte. Volgens de autoriteiten wordt nog gezocht naar de andere twee inzittenden.

Serge Gellé werkte dertig jaar voor de politie van Madagascar tot hij afgelopen augustus minister werd. ‘Hij heeft stalen zenuwen’, prees politiechef Zafisambatra Ravoavy de minister tegenover persbureau AFP. ‘Hij heeft altijd al een groot uithoudingsvermogen gehad en is ook als minister blijven sporten, alsof het een man van 30 is.’