Minister Kuipers moet hopen op mildheid van de Raad van State voor zijn nieuwe coronawet

Afke van Rijn, plaatsvervangend directeur-generaal Covid-19 Ministerie van VWS, en Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens het commissiedebat over het coronabeleid op 16 juni in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Waarom ligt er nu een nieuwe coronawet op tafel?

Het kabinet moest tijdens de coronacrisis voortdurend improviseren. De bestaande Wet publieke gezondheid (Wpg) uit 2008 bleek al snel tekort te schieten bij de bestrijding van de pandemie. De wet liet alleen toe om individuele maatregelen af te kondigen, zoals het verplicht in quarantaine gaan voor besmette mensen. Collectieve maatregelen gericht op niet-besmette mensen, zoals de verplichting om afstand te houden, het sluiten van openbare gelegenheden en het dragen van mondkapjes, waren binnen de Wpg niet mogelijk.

Als lapmiddel maakte het kabinet in eerste instantie gebruik van noodverordeningen die via de 25 veiligheidsregio’s werden uitgevoerd. Later kwam er een tijdelijke coronawet – een uitbreiding van de Wpg – die het kabinet de bevoegdheden gaf om zelf maatregelen af te kondigen. Die wet moest iedere drie maanden verlengd worden door de Tweede en Eerste Kamer. Vier keer lukte dat, maar in mei hield de Eerste Kamer een vijfde verlenging tegen. Volgens de senatoren had het kabinet tijd genoeg gehad om een permanente wet te maken.

Waarom wilde Kuipers liever verder met de tijdelijke wet?

De stemming in de Eerste Kamer was een tegenvaller voor minister voor Volksgezondheid Kuipers. De bewindsman had liever alle evaluaties van het coronabeleid, zoals die van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), willen afwachten. Op basis daarvan zou hij dan bepalen wat in de nieuwe wet moest komen. Na de nederlaag in de Eerste Kamer moest het ministerie van VWS alsnog in alle haast gaan werken aan een nieuwe wet.

Volgens critici had Kuipers beter moeten weten. De Raad van State waarschuwde al in februari dat het kabinet niet kon blijven doorgaan met tijdelijke verlengingen. Ex-OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem meende dat het kabinet heeft nagelaten om het eigen beleid te evalueren en daardoor te laat in actie is gekomen. ‘Je zou denken dat met de grootste urgentie de Wet publieke gezondheid zou zijn aangepast?’, aldus Dijsselbloem in juni in de Volkskrant. ‘De tijdelijke wet voor de coronamaatregelen is vervallen, maar er is niets voor in de plaats gekomen. We beginnen dadelijk weer zo’n beetje van nul.’

Wat is het probleem met de nieuwe coronawet?

Het Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad hebben allemaal bedenkingen bij de nieuwe wet. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen zouden binnen de wet niet goed zijn uitgewerkt. Ook is er bij de burgemeesters en gemeenten verbazing dat ze amper betrokken zijn bij de uitwerking van een potentieel zeer ingrijpende wet die een permanent karakter krijgt.

Ook uit andere hoeken klinkt kritiek. Zo vonden de GGD’s dat de regels voor quarantaine en isolatie in de wet niet goed waren uitgewerkt. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) meent dat de coronawet vergaande bevoegdheden geeft aan het kabinet, zonder dat is onderbouwd welke coronamaatregelen de afgelopen jaren echt effect hebben gehad.

De wet heeft daardoor volgens de critici een willekeurig karakter gekregen. Het kabinet wil bijvoorbeeld wel regels kunnen opleggen om afstand te houden of mondmaskers te dragen, maar de coronapas en de avondklok zijn niet opgenomen in de wet. Hoe die afweging is gemaakt, wordt niet duidelijk.

Waarom is het advies van de Raad van State belangrijk?

Minister Kuipers zal hopen op enige mildheid bij de belangrijkste adviseur op het gebied van wetgeving. Als ook de Raad van State zeer kritisch is, zal het nog lastiger worden om voldoende politieke steun te krijgen voor een snelle invoering. In de Tweede Kamer heeft het kabinet wel een meerderheid, maar in de Eerste Kamer is dat niet het geval.

Een aanvullend probleem voor Kuipers is dat een deel van de Eerste Kamer überhaupt niet meer de noodzaak ziet van een coronawet. Bij een aantal andere Kamerleden bestaat weinig animo om het kabinet vergaande bevoegdheden te geven op basis van ‘een haastklus’. Dat zal helemaal zo zijn als de Raad van State dan ook nog bedenkingen heeft.

Wat gebeurt er als de nieuwe coronawet niet snel wordt aangenomen?

Als bij een onverhoopte nieuwe coronapiek de nood aan de man is, zal het kabinet terug moeten grijpen op oude lapmiddelen. Er kunnen dan via de veiligheidsregio’s weer noodverordeningen worden afgekondigd of er kan opnieuw een tijdelijke aanpassing van de Wpg worden voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. In de woorden van Dijsselbloem: het kabinet ‘begint dan zo’n beetje weer op nul’.