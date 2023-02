Minister Kuipers besluit kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Groningen

De intensive care van het academisch ziekenhuis in Groningen. Beeld ANP

Na de concentratie van de kinderoncologie in Utrecht is dit een van de volgende grote besluiten om zorg te clusteren. Nu hebben vier ziekenhuizen (Rotterdam, Utrecht, Groningen en Leiden) nog centra voor kinderhartchirurgie. Concentratie van een kleiner aantal ziekenhuizen leidt tot meer ervaring bij de betrokken artsen, tot verlichting van het dienstenrooster en uiteindelijk tot betere zorg voor baby’s en kinderen met een aangeboren hartafwijking.

Het besluit is een klap voor het UMC Utrecht, dat volgens een eerder besluit van minister De Jonge de kinderhartchirurgie juist behield. Tegen dat weinig gemotiveerde besluit kwam zoveel verzet dat ministers Kuipers besloot tot een ‘impactanalyse’, waarin alle gevolgen van concentratie in kaart werden gebracht.

Daaruit kwam onder meer naar voren dat de acute zorg in het noorden van het land gevaar liep als de kinderhartchirurgie daar zou verdwijnen. In Utrecht was de impact van het verlies van de gespecialiseerde vorm van zorg juist relatief beperkt.

Grote gevolgen voor ziekenhuis Leiden

Ook voor het LUMC zijn de gevolgen groot. Tweederde van de kinder-ic-bedden in dat ziekenhuis worden gevuld met kinderen die een hartoperatie hebben ondergaan. In de impactanalyse wees de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) erop dat het LUMC bij het verdwijnen van de kinderhartchirurgie de academische status zou kunnen verliezen als het gaat om kindergeneeskunde. Het LUMC ging er zelf juist prat op dat het al jarenlang het goede voorbeeld gaf als het ging om concentratie van zorg.

Hoewel de discussie al decennialang loopt, adviseerde de NZa eind vorig jaar. onlangs pas op de plaats te maken. Ziekenhuizen zouden eerst onderling de concentratie en verdeling van álle ingewikkelde zorg moeten bespreken.

Daar ging minister Kuipers niet in mee. De concentratie van de hartchirurgie heeft haast, schreef hij onlangs, ook al omdat binnen afzienbare tijd enkele chirurgen met pensioen gaan. Hij wilde dat de ziekenhuizen zelf met een voorstel kwamen welke twee centra in de toekomst de zorg zouden mogen leveren. Tevergeefs, de ziekenhuizen kwamen er onderling niet uit. Nu hakt Kuipers dus de knoop door.

Dat de minister voor het Erasmus MC zou kiezen, lag in de lijn der verwachting; de keuze voor dat ziekenhuis is de afgelopen jaren nooit door iemand ter discussie gesteld. Het UMCG is nu de grote winnaar. In de eerdere keuze was Groningen afgevallen, waarna een storm van protest opstak in het noorden van het land.