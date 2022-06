Minister Kuipers: ‘Als de r in de maand is: hang de spatschermen alvast op’

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Beeld Linelle Deunk

Zijn het opeens heel andere coronacijfers die oplopen. Driekwart van de Nederlanders, zo bleek donderdag uit de gedegen opiniepeiling van EenVandaag, denkt dat het kabinet niet goed is voorbereid op een opleving van het coronavirus in het najaar. We horen niks, het kabinet gooit de zaak over de schutting, luidt grofweg de kritiek. Terwijl iedereen – van expert tot burger – al voor zich ziet hoe het virus straks weer terugkeert, al dan niet in gemuteerde vorm. Zitten we straks weer in lockdown, mopperen sommige experts al.

Meneer Kuipers, het is juni. Deze maand zou u de plannen presenteren waarin de verschillende sectoren van de Nederlandse samenleving vastleggen wat ze zelf denken te gaan doen tegen corona. Hoeveel daarvan zijn er al af?

‘We zijn al heel ver. Het onderwijssectorplan ligt helemaal klaar. En we hopen over niet al te lange tijd met de meeste andere te komen.’

In de sectoren zelf is men er niet gerust op. Zoals Rob van Steen van Theaters Tilburg vorige week zei tegen Omroep Brabant: onze plannen liggen klaar, maar die van de overheid nog niet. Waar men het aan vindt ontbreken is een soort waarschuwingslampje: vanaf welk moment voer je welke maatregelen in?

‘Eerst even het meest directe antwoord daarop. Als je je gezonde verstand gebruikt, is het verstandig om in september in actie te komen. Los van welke waarde dan ook. Want laten we niet vergeten: signaalwaarden hebben we in het verleden gehad, en daar wilde iedereen eigenlijk vanaf.

‘Dus: rekening houdend met het feit dat dit de afgelopen tweeënhalf jaar een seizoensgebonden infectie was, is het beeld: als de R weer in de maand komt, zal het aantal besmettingen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weer omhoog gaan. Dit is niet de griep die ver in de winter opkomt en tien weken duurt. Dit virus doet het hele winterseizoen mee. Zeven maanden lang ben je de klos.

‘Dus ben ik van plan te zeggen: jongens, R in de maand, neem je eerste voorbereiding. Want je wilt voorbereid zijn. Preventief bezig zijn, in plaats van reageren.’

Wat betekent dat concreet?

‘Ik heb gisteren sommige van die sectorplannen weer gezien, en dan zie je dat ze prachtig trapsgewijs verschillende sets maatregelen hebben. Beginnend bij een aantal die preventief kunnen werken en die zo’n sector weinig pijn doen.

‘Ik noem wat: ramen openzetten, goed ventileren. Waar het mogelijk is, bepaalde looproutes instellen. Gebruik maken van een spatscherm, of iets anders. Als je die spatschermen toch al in de kelder hebt staan: waarom niet?

‘En dan ga je naar de volgende stappen en gaan wij communiceren: let op, het is de afgelopen dagen zoveel procent omhoog gegaan, dit is wat we verwachten voor de komende twee weken.’

Waarom zouden sectoren zoals horeca, cultuur of het onderwijs dan op eigen houtje meer maatregelen instellen? Dat is toch snijden in eigen vlees?

‘Sinds de boel weer helemaal open is, hebben we naar schatting zo’n zes miljoen besmettingen gehad. In drie maanden tijd! Dat wil zeggen dat als we straks zeven maanden de tijd hebben, we zonder maatregelen gerust zo’n tien miljoen besmettingen kunnen krijgen. Kijk dus niet raar op als er de hele winter 10 tot 15 procent ziekteverzuim is. Dat betekent iets voor jou, als eigenaar van die culturele instelling, die zaak, dat openbaar vervoernetwerk of noem maar op.’

Wat kunnen we straks van de overheid verwachten?

‘Dat we het virus in de gaten houden. Dat er een basistest- en een basisvaccinatiecapaciteit is. Waar de GGD’s voor klaarstaan, is dat we 300 duizend prikken per week kunnen zetten, in zes weken tijd op te schalen tot anderhalf miljoen. Wat je van de overheid kunt verwachten, is een uitgebreide analyse van alle initiatieven die kunnen helpen om de capaciteit van de zorg slimmer in te richten en uit te breiden. Daar kom ik heel binnenkort mee.’

En op aanraden van de evaluatierapporten gaat u een ‘landelijke functionaliteit infectieziekten’ oprichten.

‘Eerst even – dit klinkt als een open deur maar ik meen het echt – wat je gezien hebt in tweeënhalf jaar tijd is dat er op ontzettend veel plekken fenomenaal geschakeld is. Iedereen sprong in een actieve stand en ging aan de slag: in de zorg, bij bedrijven, bij GGD’s.

‘Maar nu we na enige tijd terugkijken, kun je zeggen: op een aantal punten waren we niet zo goed voorbereid. Een van de conclusies is: het zorgveld is erg versnipperd. Er is geen uniforme, landelijke aansturing van de 25 GGD’s in Nederland. We missen een club die zaken tijdig voorbereidt: de juiste ict, de juiste voorraden, de juiste protocollen en afspraken. En die, als het erop aankomt, schakelt met de verschillende GGD’s en centraal kan aansturen: nu moet je dat doen. In plaats van dat iedereen er op zijn eigen manier uitvoering aan geeft.’

De GGD krijgt dan een belletje van het ministerie: we gaan nu teststraten inrichten.

‘Ja. En daar hebben we dit protocol voor, deze software, en gebruik deze richtlijn voor het trainen van mensen.’

Als u de software op elkaar afstemt, zal dat ook leiden tot meer medische gegevens in één hand. Veel mensen vinden dat een griezelig idee.

‘In Nederland hebben we het nu zo ingericht dat iedere zorginstelling haar eigen ict-systeem heeft en haar eigen data, die ook nog eens op een eigen manier zijn opgeslagen. Daar zijn we enorm tegenaan gelopen. Als uitgangspunt moet je natuurlijk hanteren: de data zijn van de burger, en de burger moet erop kunnen vertrouwen dat zijn data alleen gebruikt worden door degene met wie je op een zeker moment een specifieke behandelrelatie hebt.

‘Tegelijkertijd zijn er ook allerlei zaken de afgelopen tien jaar ontzettend snel gegaan, waar mensen eigenlijk al aan gewend zijn. Als ik online iets bestel, dan vind ik het heel normaal en zelfs buitengewoon handig dat ik kan betalen met Ideal. Je doet even zó met je telefoon en het is betaald, zonder dat het bedrijf in kwestie mijn rekening kan zien. Daar zijn we helemaal niet bang voor. Zou je zoiets ook met je zorggegevens kunnen realiseren?’

Tenslotte, even de actualiteit: 307 hoogleraren hebben zich in een open brief beklaagd over wat ze ervaren als ‘ophitsing’ tegen de wetenschap, onder meer door Kamerleden. Aanleiding was Gideon van Meijeren, die Jaap van Dissel ‘corrupt’ noemde. Had u de brief getekend, als u nog wetenschapper was?

‘Als wetenschapper had ik meegetekend, ja.’

De andere kant van het verhaal is: uw eigen kabinet heeft de wetenschap nadrukkelijk in de politieke arena getrokken, door de OMT-adviezen ‘heilig’ te noemen bijvoorbeeld. Dat straalt uit: wie aanmerkingen heeft op het beleid, moet eerst langs Jaap van Dissel.

‘Je moet die twee dingen wat mij betreft scheiden. De brief gaat over hoe mensen die toch een zekere positie hebben, communiceren over wetenschap en wetenschappers. Dat probleem is breder, dat kun je ook in allerlei andere debatten zien. En die uitingen zijn er niet omdat ik iets gedaan heb. Ik begin niet met een toon van: wetenschappers zijn leugenaars, schoften etcetera.’

Het specifieke probleem in dit geval was dat Van Dissel erg dicht bij de politiek stond. Soms letterlijk. Staat Jaap van Dissel op volgende persconferenties weer naast de minister?

‘Laten we er eerst even van uitgaan dat er geen persconferentie meer nodig is. Maar... nee, ik denk het niet. Niets ten nadele van Jaap. Maar wel dat je die rollen wat duidelijker gescheiden houdt.’