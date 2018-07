Minister kondigt proef met preventief hiv-medicijn aan die 250 infecties per jaar kan voorkomen

Zo’n 6.500 homoseksuele mannen kunnen de komende vijf jaar meedoen aan een proef met een preventief hiv-medicijn. De verwachting is dat in die periode 1.250 hiv-infecties worden voorkomen.

Dit heeft minister Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg de Tweede Kamer laten weten. In Nederland zijn er zo’n 20 duizend mensen besmet met hiv. Geschat wordt dat er 2.600 mensen rondlopen met een infectie zonder dat zij dit weten.

Nu komen er jaarlijks gemiddeld 800 hiv-infecties bij, vooral onder homoseksuele mannen. De verwachting is dat dat aantal door de proef met 250 per jaar kan worden teruggedrongen. Het experiment kost 22 miljoen euro, waarmee naar verwachting 33 miljoen wordt bespaard aan hiv-medicatie.

De behandeling van een hiv-infectie, die zonder behandeling kan uitmonden in aids, kost per patiënt jaarlijks 11 duizend euro. Het preventieve medicijn kost per maand 48 euro. Van de deelnemers aan de proef wordt een eigen bijdrage gevraagd van 12 euro per maand, plus medewerking aan verslaglegging over het experiment, voor bevindingen over de aanpak van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) en over zaken als therapietrouw.

Risicogroep

De proef richt zich op de ‘hoogrisicogroep’ bij uitstek voor hiv-besmetting, homoseksuele mannen. ‘Andere hoogrisicogroepen, zoals (heteroseksuele) mensen met een migratieachtergrond uit hiv-endemische landen, komen op individuele basis in aanmerking. Dit is ter beoordeling van de arts’, schrijft Bruins.

De Gezondheidsraad, die Bruins adviseert, heeft dit voorjaar het preventieve medicijn aangeraden. Tot nu toe werd condoomgebruik geadviseerd als hiv-preventie en werd testen gestimuleerd om nieuwe besmetting op te sporen. Hiervan verwacht de Gezondheidsraad geen verdere daling van hiv-besmettingen.

Het gaat om een pil, PrEP, met antivirale middelen die bewezen effectief zijn in het voorkomen van een hiv-infectie, als de medicatie trouw wordt ingenomen. In andere landen, waaronder Australië, België, Noorwegen, Frankrijk en Schotland, wordt PrEP al verstrekt als hiv-preventie. ‘Doordat PrEP ook verdere verspreiding van hiv naar derden voorkomt, dient het een algemeen volksgezondheidsbelang’, stelt Bruins. ‘Met PrEP worden de veel hogere kosten van het levenslang behandelen van hiv-patiënten voorkomen.’