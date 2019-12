Minister kon niet anders dan komst islamitische school in Westland goedkeuren

De hoofdrolspelers tijdens een schorsing in het debat net na het debat over de komst van een islamitische school. Links Peter Duijsens van Westland Verstandig, naast hem Andre van den Berg van Belang Westland. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Yunus Emre wil een basisschool openen in Naaldwijk, maar de gemeente Westland weigert dit te faciliteren. Zij vindt de aanvraag van Yunus Emre niet overtuigend. Ook de minister wees de aanvraag voor het stichten van de school twee keer af (in 2016 en 2018). Maar nu zet hij alles op alles om de school er alsnog te krijgen.

De Raad van State heeft dit voorjaar namelijk bepaald dat de aanvraag van Yunus Emre wél in orde is. Slob schaarde zich achter deze uitspraak en gaf de gemeenteraad opdracht de school op te nemen in het scholenplan van Westland. Daarop zette de gemeenteraad de hakken in het zand. Er zou geen draagvlak zijn voor islamitisch onderwijs.

Slob greep in. Hij passeerde de gemeenteraad met een zogeheten ‘indeplaatsstelling’ en keurde namens de gemeente Westland de aanvraag goed. Het komt vrijwel nooit voor dat een minister zoiets doet. En het kwam niet eerder voor dat een gemeente hiertegen in beroep ging.

Vrijheid van onderwijs

De belangrijkste vraag maandag: was het ingrijpen van de minister terecht? Voor de Slob is dit klip en klaar. Er ligt een uitspraak van de Raad van State en de gemeenteraad heeft zich daaraan te houden. Dat wil zeggen, ze moeten Yunus Emre opnemen in het scholenplan. De gemeenteraad weigerde dit en verwaarloosde daarmee haar taak. De minister moest dus wel ingrijpen, om een eind aan de discussie te maken en de vrijheid van onderwijs te waarborgen.

De gemeente Westland ‘herkent zich niet in dit beeld,’ zegt haar advocaat in de rechtszaal. ‘De gemeente wordt nu gedwongen een school te plaatsen waarvoor geen plek is.’ De raad heeft zich destijds over de aanvraag gebogen en geconcludeerd dat er geen behoefte is aan een islamitische basisschool.

Dat bleek ook uit het debat dat deze zomer in de gemeenteraad werd gevoerd. De inwoners van de gemeente zien liever geen islamitische basisschool, volgens de lokale politieke partijen. Buurtscholen hebben de voorkeur. ‘Met één islamitische basisschool zet je kinderen veel verder van elkaar, dat vinden wij niet gewenst,’ zei een raadslid daar destijds over.

Tegenstrijdig

En heeft Slob zelf ook niet het verzoek van Yunus Emre afgewezen, in 2018? Dat is tegenstrijdig, vindt de gemeente. Nu krabbelt de minister terug en wil hij met dwang de impasse doorbreken. Maar dat is de bedoeling. ‘Opnieuw de discussie voeren is juist wat de minister wilde voorkomen,’ zegt zijn advocaat.

Desondanks probeert de gemeente Westland tijdens de zitting het debat terug naar de inhoud van het besluit te sturen. Maar de rechter benadrukt: vandaag gaat het echt alleen over de indeplaatstelling.

En de minister houdt voet bij stuk. ‘Er moet een einde komen aan de discussie.’ Dat het verzoek van Yunus Emre in 2016 en 2018 is afgewezen, is onterecht. Dat moet nu worden teruggedraaid.

De Raad doet over zes weken uitspraak. De voorzitter van stichting Yunus Emre, Abselsadek Maas, is positief gestemd. ‘Ik geloof in het functioneren van de Nederlandse wetgeving en verwacht dan ook een rechtvaardige uitspraak, waar men zich ook aan zal houden.’