Minister komt kritische senaat (deels) tegemoet: overgangsdatum pensioenstelsel een jaar uitgesteld

Minister Carola Schouten tijdens het pensioendebat in de Eerste Kamer. Beeld David van Dam

Maandag uitten meerdere partijen in de Eerste Kamer de angst dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel door de krappe deadline uitloopt op een ‘uitvoeringsdebacle’. Ict-problemen, personeelstekorten en grote administratieve druk zouden bij de fondsen tot problemen kunnen leiden. Verschillende fondsen hebben eerder al gezegd dat het lastig zou worden voor 2027 klaar te zijn.

Zowel voor- als tegenstanders deelden die kritiek. Steunpilaren PvdA en GroenLinks, nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, en ook coalitiepartij CDA, vroegen de minister om een langere overgangsperiode. GroenLinks wil dat de invoeringsdatum van het nieuwe stelsel met twee jaar kan worden verschoven als dat nodig blijkt, het CDA wil de deadline mogelijk zelfs oprekken tot 2030.

In een poging om de voorstanders binnenboord te houden komt minister Schouten daar nu gedeeltelijk aan tegemoet. Ze haalt het jaartal uit de wet, zodat ze die gemakkelijk kan aanpassen als dat nodig is. De nieuwe deadline is vooralsnog 2028, maar kan tussentijds worden veranderd.

Een latere deadline ziet Schouten nu nog niet zitten. Dat komt ‘de duidelijkheid niet ten goede’, vindt de minister. ‘Er wordt al tempo gemaakt bij de fondsen. Het is ingewikkeld om het dan langer uit te stellen. Je krijgt situaties waarin juist weer wordt gewacht.’

Om de datum uit de wet te halen moet Schouten wel opnieuw naar de Tweede Kamer. Dat wil ze nog dit jaar doen, zodat de wet geen vertraging oploopt.

Speciale regeringscommissaris

Schouten stelt ook een speciale regeringscommissaris aan die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in de gaten moet houden. Die kan tussentijds het signaal afgeven dat de deadline moet opschuiven. Daarmee voldoet de minister aan een verzoek van het CDA.

Verschillende senatoren vroegen zich hardop af of de minister met zo’n commissaris geen verantwoordelijkheden afschuift, maar Schouten benadrukt ook dat ze zelf een vinger aan de pols houdt. ‘De regeringscommissaris is geen duizenddingendoekje dat alles gaat oplossen. Het is wel een goede manier om in de gaten te houden of het misgaat.’

Met haar toezeggingen wil Schouten vooral kritische voorstanders geruststellen in aanloop naar volgende week dinsdag. Dan stemt de Eerste Kamer over de nieuwe pensioenwet. Als de wet wordt aangenomen, is dat het sluitstuk van een discussie die al jaren duurt en zet het de grootste pensioenhervorming ooit in gang.