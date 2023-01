Minister Jetten wil af van regeling voor zonnepanelen, waarom steunen GroenLinks en PvdA hem niet?

Zonnepanelen op een huis langs de Maasdijk in Dreumel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Even leek het er dinsdag op dat energieminister Rob Jetten dankzij een onwaarschijnlijke gelegenheidscoalitie met de PVV zonder veel problemen een wet ingevoerd zou krijgen. PVV’er Alexander Kops zei dat hij voor Jettens plan is om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te schaffen. De PVV houdt niet van zonnepanelen en al helemaal niet als mensen zonder panelen die indirect subsidiëren.

Maar dat hij er ook vóór zou stemmen bleek een misverstand, haastte Kops zich kort na het debat via Twitter te zeggen. Hij wilde de regeling alleen voor nieuwe gevallen afschaffen, stelde hij. ‘De PVV stemt dus tegen de wet van Jetten om de salderingsregeling voor kleinverbruikers af te bouwen’, schreef partijleider Geert Wilders erachteraan.

En daarmee was de minister terug in de realiteit zoals die zich de laatste tijd steeds vaker in Den Haag voordoet. Bijna alle oppositiepartijen zien niets in zijn wet en de beste kans om die toch door de Eerste Kamer te loodsen is door GroenLinks en PvdA aan boord te krijgen.

Oneerlijk

Met de salderingregeling kunnen panelenbezitters de stroom die zij terugleveren aan het net wegstrepen tegen de stroom die zij afnemen wanneer de zon niet schijnt. Maar panelen renderen inmiddels ook wel zonder die gunstige regeling, stelt de minister. Tegelijkertijd gaat de regeling ten koste van mensen zonder panelen; hun energierekening is daardoor op dit moment tussen de 100 en 200 euro hoger per jaar. Oneerlijk, vindt de regering. Bovendien worden panelenbezitters momenteel niet gestimuleerd om de groene stroom die ze opwekken zelf te gebruiken, wat voor de energietransitie veel beter zou zijn, onder meer omdat dit het net minder belast.

Op zich argumenten die bij links een snaar raken, zou je zeggen. Maar het tandem van Suzanne Kröger (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA) – jarenlang collega’s bij Greenpeace – toonde er zich dinsdag weinig van onder de indruk. Zij benadrukten vooral het succes van salderen. Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om zonnestroom, ‘de mooiste vorm van energie die er is’, aldus Thijssen. Zeker in een tijd van klimaatverandering en energiearmoede is dat niet iets om zomaar afstand van te nemen, stellen zij.

Een argument dat GroenLinks en PvdA wellicht over de streep kan trekken, is dat zonnepanelen vooral zijn beland op de daken van de huizen van kapitaalkrachtige mensen. Maar afschaffing van de salderingsregeling mag er volgens die partijen niet toe leiden dat de stimulans om zonnepanelen te leggen verdwijnt, met name op sociale huurwoningen. Als daarvoor een duidelijk plan op tafel ligt, willen zij instemmen.

Corporaties

Maar over hoe dat plan er precies moet uitzien, waren de twee partijen minder concreet. Ook de woningcorporaties zelf hebben daarop niet direct een antwoord klaar. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, verwijst naar een brief waarin hun zorg over afschaffing van saldering is toegelicht. Verhuurders moeten investeren om panelen te leggen, terwijl het voordeel van die panelen naar de energierekening van de huurder vloeit. Corporaties lossen dat nu op door de servicekosten te verhogen. Maar daar stemmen huurders alleen mee in als het voordeel voor hen direct significant is. Met de salderingsregeling lukt dat nog wel, maar zonder is dat zeer onzeker stellen de corporaties.

In het debat passeerde een aantal suggesties om dat te ondervangen. Bijvoorbeeld concrete garanties over een minimaal tarief waartegen panelenbezitters hun stroom aan het net mogen terugleveren. Jetten zegt dat hij dat wil gaan regelen, maar hoe zal pas in een apart besluit in 2025 precies duidelijk worden. Dat is volgens critici te onzeker. Pieter Omtzigt benadrukte dinsdag dat ook niet duidelijk genoeg is hoe energiebedrijven aangepakt kunnen worden als zij zich niet aan die minimale tarieven houden.

Een rondvraag door de krant in de corporatiesector levert nog enkele ideeën op. Een gerichte subsidie voor woningcorporaties om panelen te leggen. Of: niet het percentage afbouwen dat mensen mogen salderen, zoals Jetten wil doen, maar de hoeveelheid energie. Dat is relatief gunstig voor huurders die gemiddeld aanzienlijk minder stroom gebruiken dan woningbezitters.

‘Al dit soort suggesties bewijzen voor mij dat de wet nu onvoldragen is’, stelt GroenLinks-Kamerlid Kröger woensdag, gevraagd om haar wensen concreter toe te lichten. ‘En wij vinden het niet aan ons om te bepalen hoe dat gerepareerd moet worden, dat moet de minister doen en hij moet ons overtuigen.’