Minister Jetten komt na de zomer met een afschakelplan voor de industrie. Een plan dat voorlopig niet nodig is, ‘mits de winter niet te streng wordt’

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, op het Binnenhof. Hij werkt met de industrie aan een afschakelingsplan, waarin wordt vastgelegd welke bedrijven bij ernstige gastekorten de productie deels of geheel moeten staken. Beeld ANP

Nu het Russische gas weer stroom, overigens op slechts 40 procent van de maximale capaciteit van Nord Stream 1, heeft geen enkel land donderdag een hogere gasalarmfase hoeven uitroepen. Het afschakelen van bedrijven die veel gas verbruiken is daarom vooralsnog niet aan de orde.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom hervatte donderdagochtend vroeg de gasleveringen aan Duitsland, zoals een dag eerder was aangekondigd. De leveringen zijn nog altijd op een lager niveau dan voorheen. De afgelopen tien dagen was de leiding gesloten voor onderhoud. Dit gebeurt elk jaar, maar de vrees bestond dat het Kremlin de onderbreking zou aangrijpen om de leveringen helemaal te staken. Dit zou in Duitsland, dat sterk afhankelijk is van Russisch gas, onmiddellijk tot grote problemen hebben geleid.

President Poetin waarschuwde deze week al dat de leveringen volgende week weer kunnen dalen, omdat belangrijke onderdelen voor Nord Stream 1 ontbreken. Daardoor kan volgens Rusland vanaf volgende week de capaciteit dalen tot 20 procent van het maximum.

Minister Jetten werkt met de industrie aan een afschakelingsplan, waarin wordt vastgelegd welke bedrijven bij ernstige gastekorten de productie deels of geheel moeten staken. Het gaat om 251 grootverbruikers, aldus Jetten, die het plan na de zomer gereed heeft.

De minister denkt dat het plan deze winter nog niet van stal gehaald hoeft te worden, omdat Nederland waarschijnlijk genoeg gas heeft. Wel zou het kunnen dat sommige industrieën tijdelijk op een lager pitje moeten draaien als Duitsland wel in de problemen komt. Mogelijk moeten installaties in de industriegebieden Chemelot en Moerdijk dan tijdelijk minder hard draaien, zodat er meer gas overblijft voor de Duitse industrie.

Solidair met Duitsland

Door gezamenlijk de gasvraag te verminderen, is mogelijk te voorkomen dat delen van de Duitse industrie ineens stilvallen. Ook dat laatste zou volgens Jetten na korte tijd grote gevolgen hebben voor de Nederlandse industrie, die dan geen essentiële onderdelen of halffabrikaten meer uit Duitsland ontvangt. Daarom is het volgens Jetten in het belang van beide landen om eventueel ook hier de industrie een tandje lager te zetten, ook als er op dat moment geen gastekorten in Nederland zouden zijn. ‘Afschakeling in Duitsland heeft ook hier gevolgen, dus we moeten solidair zijn.’

Duitsland ontvangt vanuit Nederland de hoeveelheid gas die het aardgasnet maximaal kan verwerken. Op jaarbasis is dat 35 miljard kubieke meter. Rekening houdend met deze fysieke beperking (er kan niet meer vanuit Nederland naar Duitsland) zegt Jetten te verwachten dat Nederland de komende winter genoeg aardgas heeft, mits de winter niet te streng wordt.

Maar als alle gasvoorraden worden leeggetrokken, staan we komend voorjaar op hetzelfde punt als dit jaar en dreigen er voor de winter van eind 2023 opnieuw tekorten.

Jetten zegt dat het vullen van de voorraden goed verloopt en dat ook de belangrijke Bergermeer-opslag mogelijk voor meer dan 68 procent gevuld kan worden, zoals de Tweede Kamer wenst. De minister denkt dat het zelfs zonder Russische export mogelijk zal zijn de gasreservoirs te vullen, al zal dat dan wel duurder worden, omdat de gasprijs bij het volledig stilvallen van de Russische gasstroom waarschijnlijk flink zal stijgen.