Minister in verlegenheid: Donorregister is harde schijven met registraties kwijt

Een medewerker van het transplantatieteam in Nijmegen draagt een koelbox met een menselijk donororgaan naar de auto voor transport. Beeld Frank Muller / Hollandse Hoogte

Op de schijven staan kopieën van alle formulieren die tussen 1998 en 2010 zijn ingevuld. Op die formulieren is te zien wie zich heeft aangemeld als orgaandonor of de voorkeur heeft gewijzigd. Dat de harde schijven zijn verdwenen werd ontdekt bij het vernietigen van het papieren archief van het Donorregister. De beheerder van het register maakte er vervolgens melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het is niet bekend wie de schijven heeft en wat diegene daar eventueel mee kan of van plan is. Minister De Jonge zegt vooralsnog geen aanwijzingen te hebben dat ze in verkeerde handen zijn gevallen. Hij kondigde dinsdag een onafhankelijk onderzoek aan naar de verdwijning. Hij vindt het ‘zeer vervelend wat er is gebeurd’. Zeker nu per 1 juli de nieuwe donorwet ingaat, vreest De Jonge dat het datalek het vertrouwen van burgers in de registratie kan schaden.