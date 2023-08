Minister Hoekstra: Zeker negentien Nederlanders geëvacueerd uit Niger

Ambassadeur Abdel-Fatau Musah (links), generaal General Christopher Musa (midden) uit Nigeria en vice-admiraal Seth Amoama uit Ghana tijdens een bespreking van de Ecowas, de economische unie van West-Afrikaanse landen. Beeld AFP

Overdag waren al zes Nederlanders het land uit gebracht en woensdagavond vertrokken er nog eens dertien, aldus minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hij liet via internet weten dat er de komende dagen nog meer Nederlanders zullen vertrekken: ‘We houden nauw contact met Nederlanders die nog in Niger zijn en doen er alles aan om degenen die willen vertrekken op een vlucht te krijgen.’

Volgens Hoekstra hebben nu bijna alle Nederlanders die weg wilden het land ook verlaten. Enkele Nederlanders konden niet op tijd bij het vliegveld zijn, zegt hij. De ambassade in de hoofdstad Niamey houdt contact met hen. Vanwege de veiligheidssituatie in Niger is de ambassade gesloten, maar de ambassadeur blijft met een klein team in Niamey om Nederland daar te vertegenwoordigen.

Sinds dinsdag zitten de grote steden van Niger zonder stroom. Volgens het landelijk energiebedrijf Nigelec schakelt het buurland Nigeria de stroom uit. Het rijke Nigeria is Nigers belangrijkste leverancier van elektriciteit. Door de stroomtoevoer af te snijden zou het de junta in Niger onder druk willen zetten om op te stappen.

Ecowas

Niger is een belangrijk lid van Ecowas, de economische organisatie waar ook Niger deel van uitmaakt. Ecowas heeft zich onomwonden tegen de coup uitgesproken en sancties tegen Niger aangekondigd. Daarbij is echter niet gesproken over opzettelijke stroomstoringen. De BBC citeert echter een ‘anonieme bron’ die verklaart dat de stroom dinsdag is uitgezet op last van de president.

Een delegatie van Ecowas is woensdag in Niamey geland voor nieuwe onderhandelingen. Zij willen dat de junta zijn coup onmiddellijk ongedaan maakt en president Mohamed Bazoum in zijn functie herstelt.

Bazoum was de eerste gekozen leider van Niger sinds de onafhankelijkheid van dat land in 1960. Vorige week werd hij afgezet door zijn presidentiële garde, die hem sindsdien opgesloten houdt in het presidentieel paleis. De militairen hebben generaal Abdourahmane Tchiani naar voren geschoven als de nieuwe leider van Niger.

Weinig steun

Veel steun hebben de coupplegers niet. Ex-kolonisator Frankrijk, de Afrikaanse Unie, de regionale economische unie Ecowas, de Europese Unie en de Verenigde Naties spraken zich uit tegen de coup. Ecowas dreigt een regionale interventiemacht naar Niger te sturen om de junta te verdrijven en Bazoum te bevrijden.

Vooral Frankrijk hoopt dat Ecowas vredestroepen zal sturen, zodat het zelf buiten schot kan blijven. Het verkeert als ex-kolonisator in een gevoelige positie. Anti-Franse, en anti-koloniale gevoelens kunnen hoog oplaaien. Dat bleek zondag, toen demonstranten de straat opgingen om hun steun aan de junta te betuigen. De gemoederen raakten verhit en de menigte begon de Franse ambassade aan te vallen. Daarbij raakte een ambassademedewerker gewond.

De anti-Franse stemming kan zich makkelijk tegen alle westerlingen richten. Daarom vertrokken 360 Europeanen dinsdag en woensdag met speciale vluchten uit het land. Woensdagavond vertrok de laatste van vier Franse vluchten. Het overgrote merendeel van de évacué’s was Frans. Vliegtuigen brachten ze naar Parijs en naar Rome. Donderdag gaan de evacuaties verder, onder meer met Spaanse vliegtuigen.

Buurlanden

Inmiddels heeft de junta de grenzen naar vijf omringende landen – Tsjaad, Algerije, Mali, Burkina Faso en Libië – weer geopend, en zijn ook de vluchten naar die landen hervat. Alleen de grens naar Nigeria blijft gesloten.

Van de buurlanden steunen er twee, Burkina Faso en Mali, de nieuwe junta. Zij hebben Ecowas gewaarschuwd dat elk militair ingrijpen zal worden beschouwd als een ‘oorlogsverklaring’. Als het zover komt dreigt ook Guinee, dat niet grenst aan Niger, zich in de strijd te gaan werpen om de nieuwe junta te verdedigen. Een woordvoerder van Ecowas liet woensdagavond weten dat militair ingrijpen ‘de allerlaatste optie’ is, de laatste toevlucht, ‘maar we moeten erop voorbereid, mocht het nodig zijn’.

Militaire junta’s in de regio voeren altijd de toenemende activiteit van islamitische strijders van onder meer IS aan als reden om de regering opzij te schuiven. Ze betichten die van ondoelmatigheid in de bestrijding van de islamisten, maar in de praktijk verandert er wat dat betreft ook onder de junta’s weinig.