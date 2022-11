Minister Hoekstra: Chinese servicebureaus in Nederland moeten direct dicht

Minister Wopke Hoekstra laat onderzoeken welke activiteiten er ‘exact’ vanuit de Chinese bureaus plaatsvinden. Beeld ANP

Vorige week berichtten RTL en Follow the Money over kleine ‘overzeese servicestations’, waar Chinese politiediensten achter zouden schuilen. Ze zouden niet alleen worden gebruikt om consulaire taken uit te voeren (zoals de afgifte van rijbewijzen en wijzigingen in de burgerlijke stand), maar ook om gevluchte Chinese critici te intimideren en de mond te snoeren.

Eerder dit jaar claimde de Spaanse ngo Safeguard Defenders dat er verspreid over vijf continenten 54 van zulke ‘servicestations’ bestaan, in 21 landen. Zo zouden er vijf in Italië zijn, vier in Spanje en drie in het Verenigd Koninkrijk. Om die reden wil Hoekstra het onderwerp ook in EU-verband aankaarten.

‘Onderste steen moet boven’

De minister laat onderzoeken welke activiteiten er ‘exact’ vanuit die Chinese bureaus plaatsvinden. Dat is ook de Chinese ambassadeur te verstaan gegeven. ‘De onderste steen moet boven.’ Dat er consulaire zaken werden afgewikkeld in de bureaus, kan niet volgens de minister. ‘Daarvoor moet je toestemming vragen aan het gastland, in dit geval Nederland, en dat is niet gebeurd.’ Alleen dat al volstaat om directe sluiting te gelasten.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende eerder dat er sprake is van politiebureaus in wat China ‘serviceposten voor Chinezen in het buitenland’ noemt. Hij zei ook dat China de ‘juridische soevereiniteit’ van gastlanden volledig respecteert. De ‘serviceposten’ zouden vooral bedoeld zijn om Chinezen te helpen die niet naar huis konden terugkeren in de coronatijd. ‘Die diensten zijn vooral gericht op lichamelijke onderzoeken en de uitgifte van rijbewijzen’, citeert de BBC de woordvoerder.