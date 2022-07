Minister Helder over de ggz: ‘We moeten ons afvragen of we elke zorgvraag met zorg moeten beantwoorden’

Conny Helder (VVD), minister voor Langdurige Zorg en Sport. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Zo’n 80 duizend Nederlanders wachten maanden op hulp van de geestelijke gezondheidszorg na doorverwijzing door de huisarts. De ggz hanteert zelf een maand wachttijd voor een intakegesprek als maximum en daarna maximaal tien weken voordat de behandeling begint.

Maar het wachten op een ggz-therapie duurt vaak langer dan 3,5 maand. Waarschijnlijk zijn de wachtlijsten nog langer, want de rij bij kleine instellingen en ‘eenpitters’, de vrij gevestigde psychiaters en psychologen, telt nu niet mee.

Vier jaar geleden dreigde verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis (CU) de zorgverzekeraars nog met boetes als zij de wachtlijsten niet zouden wegwerken. Zij hebben immers een ‘zorgplicht’ om hun verzekerden tijdig van zorg te voorzien. Maar daarna koos Blokhuis de polderaanpak, met overleg tussen de ggz, verzekeraars en het ministerie. De wachtlijsten werden er niet korter van. Daar komt nu een probleem bij met de sluiting van een vijftal gespecialiseerde ggz-instellingen.

De ggz, die dit jaar ruim 4 miljard euro kost voor ruim een miljoen patiënten – waarvan grofweg de helft bij de praktijkondersteuner van de huisarts in behandeling is, en de andere helft bij gespecialiseerde ggz – ligt nu op het bord van Conny Helder (VVD), minister voor Langdurige Zorg en Sport. Van de ggz wist ze niet veel toen ze minister werd. Eigenlijk niets. Zij ziet zichzelf als ‘zij-instromer’ in de politiek. Na mavo, havo en vwo werd ze uitgeloot voor de studie medicijnen, koos ze voor een verpleegopleiding en klom als verpleegster op naar bestuurder in de zorg. Als nieuwkomer in de Haagse politiek kreeg ze veel van de VVD oud-minister Sander Dekker als mentor mee. ‘Die heeft me veel geleerd, over de ambtelijke organisatie bijvoorbeeld.’

Helder kiest, net als Blokhuis, voor de polderaanpak om de wachtlijsten in de ggz weg te werken. Ze wil de ggz ook niet tegen zich in het harnas jagen omdat zij met minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid en alle zorgsectoren praat over een integraal zorgakkoord – een soort totaalvisie op zorg in de komende jaren.

Helder begint met het nuanceren van de wachtlijsten. ‘Op de wachtlijsten zijn nu ook dubbelingen, driedubbelingen zelfs, doordat mensen zich bij twee, soms drie instellingen aanmelden. Dat gaan we opschonen.

‘Tegelijk is de vraag sterk toegenomen. Dan moet je je afvragen of dat allemaal mensen zijn met een vraag die we met zorg moeten beantwoorden. Zijn er dingen die mensen zelf kunnen doen, als we handvatten aanreiken? Kijk naar de huisarts. Thuisarts.nl helpt veel mensen met geruststellingsvragen. Op gzplein.nl kunnen mensen ook hun vraag naar geestelijke gezondheidszorg verhelderen, of erachter komen dat er geen directe zorgvraag is.

‘Het tweede waarvan ik gecharmeerd ben is een mentaal gezondheidscentrum zoals Breburg. Daar blijkt dat een substantieel deel van de mensen goed geholpen is met ander soort hulp, bijvoorbeeld met een ervaringsdeskundige of met hulp bij het vinden van een baan of huis. Grosso modo blijkt dan zo’n 30 procent van de mensen niet door te hoeven naar de wachtrij van de ggz.’

‘Aan de andere kant, soms blijkt bij het intakegesprek dat mensen in de verkeerde rij stonden, want de diagnose is anders dan gedacht. Dan sluiten mensen weer achteraan in een andere rij. Ik vind dat niet wenselijk. Hoe dat anders moet, ga ik als minister niet opleggen. Daar moeten verzekeraars en instellingen uitkomen. Net als bij moeilijke gevallen waar geen pek voor te vinden is. Maar als zij daar niet uitkomen, kan ik sinds kort de knoop doorhakken en zeggen waar de zorg geleverd wordt.’

De ggz klaagt over de administratie, die 40 procent van de tijd opslokt. Veel specialisten beginnen voor zichzelf. Wat doet u daaraan ?

‘Het programma Ontregel de zorg loopt door. Dat werkt goed. Maar de ggz zorgt zelf ook voor administratie, met bijvoorbeeld protocollen over behandelingen. Vrij gevestigde specialisten en kleine instellingen willen we trouwens graag betrekken bij het overleg over de wachtlijsten. ’

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Gaat u hen daaraan houden, dat mensen op tijd geholpen worden?

‘De zorgverzekeraar pakt al een actieve rol. Maar ik wijs ze ook op hun verplichting verzekerden te informeren over zorgbemiddeling.’

Dan zou de wachtlijst niet zo lang zijn…

‘Nee, men weet niet altijd de weg te vinden. De huisarts en diens praktijkondersteuner, die doorverwijzen, kennen het aanbod maar hebben geen zicht op wachtlijsten. Ik hecht eraan dat er regionaal door zorgaanbieders en verzekeraars naar de wachtlijsten wordt gekeken. Dat is nu geregeld, inclusief de doorzettingsmacht, waarbij ik desnoods de knoop doorhak. Wat nog ontbreekt is zicht op hoe de wachtlijst in elkaar zit, of mensen in de goede rij staan. Daar werken we nu aan.’

Verzekeraars werken met omzetplafonds in contracten met ggz-instellingen. Jaar in, jaar uit blijft daardoor geld over van het budget, dat volgens de begroting voor ggz beschikbaar is. Als het aantal behandelingen per ggz-instelling beperkt wordt, dan werkt dat toch wachtlijsten in de hand ?

‘In gesprekken heb ik niet gehoord dat er een remmende werking in de contracten zit. De rol van de verzekeraar is niet alleen om kwalitatief goede zorg in te kopen, maar ook om te zorgen dat we met het geld uitkomen.’

In korte tijd sluiten drie hoogspecialistische ggz-klinieken. Het aanbod verschraalt. Wat gaat u doen om kaalslag tegen te gaan ?

‘Ik heb de toezichthouder op de zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, gevraagd of er een rode draad is bij deze sluitingen. Dat is niet zo. Maar ik maak me wel zorgen over het aanbod van hoogspecialistische zorg. Hoeveel aanbod moet er zijn? We kijken nu met verzekeraars en aanbieders wat we nodig hebben. Daarbij hoort de vraag of het nodig is dat die zorg 24 uur per dag, zeven dagen per week in een kliniek plaatsvindt.’

Wanneer zijn de wachtlijsten weggewerkt?

‘Ik loop lang genoeg mee dat ik weet dat het niet zomaar is opgelost. Dat wil niet zeggen dat we geen voortgang kunnen boeken. Ik wil dat er deze kabinetsperiode substantiële verbetering is.’

Wat zegt u tegen mensen die al eindeloos in wachtrij staan, de wanhoop nabij zijn?

‘We hebben afgesproken dat ggz-zorgaanbieders actief alle mensen die te lang op een wachtlijst staan benaderen. Dat is ook nieuw. Verzekeraars gaan daarbij actief gaan bemiddelen.’

Maar wat zegt u tegen hen?

‘Dat ik het erg vind dat ze onnodig lang op een wachtlijst staan. En dat ik bezig ben eraan te werken dat ze sneller door die rij gaan. Daar hebben we ook tijd voor nodig. Hoe graag ik het ook zou willen, ik kan niet met een vingerknip zorgen dat wachtlijsten morgen verdwijnen.’