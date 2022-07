Minister Helder: computer gaat werk overnemen van overbelaste wijkverpleegkundigen

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, op het Binnenhof. Beeld ANP - Remko de Waal

Dit schrijft minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport maandag aan de Tweede Kamer. De brief gaat over de manier waarop zij zelfstandig wonen door oudere hulpbehoevenden mogelijk wil maken nu de vergrijzing aanzwelt. Haar plan om de zorg te digitaliseren betekent dat de zorg minder arbeidssintensief wordt.

De wijkverpleging kampt al met hoge werkdruk en personeelstekorten terwijl de vergrijzing toeneemt en daarmee het beroep op ouderenzorg. Volgens het ministerie wordt dit jaar 15,6 miljard euro uitgegeven aan ouderenzorg en dat loopt op naar 17,2 miljard euro in 2026. Helder hoopt de kostenstijging af te remmen met digitale zorg.

Helder trekt de komende vijf jaar 770 miljoen euro uit voor de reorganisatie van zorg aan hulpbehoevende, zelfstandig wonende ouderen. Dat geld wordt onder meer gebruikt voor de overgang naar digitale zorg. Zo komt er een subsidieregeling om woningen te realiseren waar ouderen en jongeren samenwonen, zogenoemd intergenerationeel wonen. Ook komen er coaches die zorginstellingen helpen om technologische innovaties goed in te zetten en in te voeren binnen zorgorganisatie. En er komt een subsidieregeling voor ‘de inzet van gezondheidstechnologie thuis’.

Het geld wordt ook gebruikt om tot 2031 250 duizend ouderenwoningen te bouwen waar zorg in de buurt is geregeld. In het programma Woningbouw van het ministerie voor Volkshuisvesting zijn plannen gemaakt voor 170 duizend zogenoemde nultredenwoningen – een woning zonder trappen - voor ouderen en voor 80 duizend zogenoemde clusterwoningen, wooneenheden met een gezamenlijke ruimte. Hier moet zorg in de nabijheid worden georganiseerd, ook om het beroep op verpleeghuizen te beperken.

Met een reeks organisaties die bij deze zorg betrokken zijn, heeft Helder hierover een akkoord gesloten. Het motto voor de ouderen wordt: ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfredzaam blijven door hulpmiddelen, zoals de computer, te gebruiken en met hulp uit de omgeving.

Het plan leunt sterk op het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies’ dat een commissie onder leiding van oud-PvdA-leider Wouter Bos in januari 2020 uitbracht. Daarin werd al gepleit voor meer ouderenwoningen en nadruk op digitale zorg. In 2030 zullen er ruim twee miljoen 75-plussers zijn, 600 duizend meer dan nu. De groep 85-plussers die relatief veel zorg nodig heeft, zal tot 2030 toenemen van 380 duizend nu naar 540 duizend.

Er wordt in de zorg voor thuiswonende hulpbehoevenden al lang gedacht over digitalisering. In 2009 ging thuiszorgorganisatie Meavita - 20 duizend werkers, 100 duizend klanten - failliet onder meer door een megalomaan TVFoon-project. Het plan was om via een videoverbinding contact houden met een deel van de thuiszorgklanten. Inmiddels is de techniek verder en zijn veel ouderen digitaal vaardiger.