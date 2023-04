Minister Harbers accepteert dat Schiphol dit jaar niet krimpt: ‘Teleurstelling voor omwonenden’

Een vliegtuig van KLM op Schiphol. Beeld ANP

Minister Harbers wil sinds vorig jaar dat Schiphol krimpt. De luchthaven kreeg de opdracht van 500 duizend vliegbewegingen terug te gaan naar 460 duizend, eind 2023. Maar de rechter zette vorige week woensdag een streep door dat plan. Het kabinet moet, voor het de luchthavencapaciteit beperkt, een veel uitgebreidere procedure volgen dan het van plan was.

Dinsdag kondigde Harbers aan dat hij in hoger beroep gaat tegen het vonnis. Volgens de minister omdat de uitspraak ‘niet in het belang van de omwonenden’ is. De verwachting was dat het ministerie zou vragen om een versnelde procedure, een ‘turbospoedappèl’.

In dat geval wordt de zaak binnen een week behandeld. Haast is geboden, want om Schiphol alsnog per 1 november dit jaar te doen krimpen, moet de rechter voor 4 mei uitspraak doen. Dat is de internationale datum waarop moet vaststaan met hoeveel vluchten vliegmaatschappijen rekening moeten houden.

Turbo

Maar de staat kiest niet voor deze versnelde procedure, zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘We moeten ons zorgvuldig voorbereiden op het hoger beroep. Dat betekent dat we niet kiezen voor een turbospoedappèl.’

In plaats daarvan kiest het voor een spoedappèl. Dat daarmee de kans is verkeken dat Schiphol per 1 november krimpt is volgens de woordvoerder een ‘teleurstellende boodschap voor omwonenden. Zo blijft hun rechtspositie onzeker.’ Het aantal vluchten blijft tot minstens 1 mei 2024 staan op het oude peil van 500 duizend vluchten.

Of het kabinet in hoger beroep wel wint, is de vraag. Meerdere deskundigen toonden zich kritisch over de manier waarop Harbers het aantal vluchten wilde inperken, via de ‘experimenteerregel’. Pablo Mendes de Leon, emeritus hoogleraar lucht- en ruimterecht (Universiteit Leiden), zei eerder tegen de Volkskrant dat de regel is bedoeld om ‘kleine technische aanpassingen te maken’. ‘Bijvoorbeeld een bepaalde landingsbaan iets meer of minder gebruiken.’

Tweede krimpplan

Ook de rechter maakte daar korte metten mee. ‘Volgens Europese regels kan de overheid het aantal vliegtuigbewegingen van een luchthaven alleen verminderen na het doorlopen van een zorgvuldig proces.’

De rechtbank doelde op de zogenoemde balanced approach-procedure; vastomlijnde Europese afspraken over het beperken van vliegverkeer. ‘Een vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen is pas toegestaan als duidelijk is dat andere maatregelen om de geluidshinder te beperken onvoldoende werken.’

Voor het tweede krimpplan van het kabinet, om Schiphol per november 2024 terug te brengen naar 440 duizend vluchten, is het al wel een balanced approach-procedure gestart. De eerste fase daarvan is begonnen. Daarbij hebben omwonenden, luchtvaartmaatschappijen en andere belanghebbenden tot 15 juni de tijd om te reageren. Ze mogen ook oplossingen aandragen die geluidshinder beperken.

Het kabinet is verplicht om al die alternatieven te overwegen, maar mag uiteindelijk zelf een besluit nemen. Dat wordt eind dit jaar verwacht. De Europese Commissie hoeft geen toestemming te geven voor krimp. Wel toetst Brussel of alle stappen in de procedure correct zijn doorlopen.