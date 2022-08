Minister grijpt hard in bij islamitische As-Siddieqscholen: bestuur moet opstappen

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs (VVD) in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het bestuur is volgens de Onderwijsinspectie al jarenlang verwikkeld in een interne machtsstrijd, waardoor het zijn belangrijkste taak niet kan uitvoeren: het aansturen van de drie basisscholen waarvoor het verantwoordelijk is. Het gaat om Al Yaqoet, Al Maes en Al Jawhara, met in totaal bijna 1.200 leerlingen.

De inspectie ziet verder een ‘grote mate van verwevenheid’ met de stichtingen achter het leerlingenvervoer en de weekendscholen, waar Koranlessen worden gegeven. Dit heeft geleid tot onrechtmatige uitgaven, waarmee ‘derden’ zich financieel hebben verrijkt.

Interim-bestuur

De Onderwijsinspectie wilde het rapport in de tweede helft van september publiceren. Omdat het is uitgelekt, zag de minister zich genoodzaakt maandag al bekend te maken dat hij voornemens is ‘een aanwijzing’ op te leggen. Dat is de zwaarste bestuurlijke maatregel voor scholen en houdt in dat een interim-bestuur orde op zaken komt stellen. Werkt het huidige bestuur hier niet aan mee, dan krijgt de stichting geen overheidsgeld meer en worden de scholen gesloten.

Bovendien kort het ministerie de As-Siddieqscholen met 15 procent van het toegekende bedrag, omdat het bestuur geen gehoor gaf aan eerdere afspraken met de Onderwijsinspectie om verbeteringen door te voeren. Ook verlangt de minister dat de stichting bijna 300 duizend euro aan onrechtmatige uitgaven terugstort. Dit geld ging onder meer naar leerlingenvervoer, wat een exclusieve gemeentetaak is. Nog eens 93 duizend euro ging naar ‘niet-educatieve excursies en activiteiten’, zoals uitstapjes naar Walibi en de huur van springkussens.

De minister noemt de bevindingen uit het rapport maandag in een interview met Het Parool ‘heel zorgelijk’. ‘Er ontbreekt een specifiek veiligheidsbeleid en het stimuleren van actief burgerschap en sociale cohesie schieten tekort’, zegt Wiersma. ‘Terwijl dat elementen zijn om de leerlingen een goede basis te geven.’

Hoofdpijndossier

De gebeurtenissen op de de As-Siddieqscholen, die maandagavond niet bereikbaar waren voor commentaar, vormen het meest recente hoofdstuk in het hoofdpijndossier over het islamitisch onderwijs. Eerder moesten het Islamitisch College in Amsterdam en het Rotterdamse Ibn Ghaldoun hun deuren sluiten na bestuurlijke twisten en meldingen van examenfraude.

Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum, dat in een slepende rechtsgang met de overheid verwikkeld raakte na beschuldigingen van de AIVD over anti-democratische invloeden, is nog wel open. Een poging van de voormalige Onderwijsminister Arie Slob om het bestuur te vervangen, strandde bij de rechter. In een laatste rapport over de school, dat dit jaar werd gepubliceerd, beoordeelde de inspectie de onderwijskwaliteit als ‘zeer zwak’.