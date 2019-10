Minister en provincie nog niet uit stikstofimpasse

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op het malieveld om in gesprek te gaan met boeren tijdens het landelijk boerenprotest, onder de naam #Agractie. Beeld ANP

Maatregelen om de stikstof terug te dringen zijn nodig om de natuur te laten herstellen en de vergunningverlening voor met name bouwprojecten weer op gang te brengen. Die vielen stil rond kwetsbare natuurgebieden nadat de Raad van State in mei had geoordeeld dat door de Nederlandse regelgeving te veel stikstof in de natuur terecht kan komen. Pas als stikstof aantoonbaar is gereduceerd, bijvoorbeeld door het saneren van een boerderij, mogen nieuwe stikstofuitstotende activiteiten weer worden toegestaan.

Met de impasse ligt de vergunningverlening niet helemaal stil voor projecten waarbij stikstof vrijkomt. Wie aantoont geen extra stikstof uit te stoten of aannemelijk kan maken dat een groot project in het landsbelang is, kan nog wel een vergunning krijgen.

Veel boeren vielen over een specifiek punt in de uitwerking van de kabinetsplannen door de provincies, die als vergunningverleners de regie hebben in het terugdringen van stikstof. Bij het saneren van een boerderij willen de provincies uitgaan van het aantal dieren dat een boer op dit moment in zijn stal heeft staan, ook als de boer een stal en een vergunning heeft voor meer dieren.

Dit rigoureus afromen van de zogeheten latente ruimte na sanering van een bedrijf, was voor boeren reden naar de provinciehuizen te trekken en gedeputeerden te betichten van ‘diefstal’. Hun bedrijven worden hierdoor immers minder waard. Op advies van een commissie onder leiding van Johan Remkes heeft minister Schouten het uitkopen van boeren rond kwetsbare natuur tot speerpunt van haar stikstofbeleid gemaakt, maar veel protesterende boeren zien daarin vooral een manier in om ‘stikstofrechten’ te kunnen overhevelen naar de bouw en industrie.

Plannen ingetrokken

Onder druk van protesterende boeren trokken Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland vrijdag en maandag hun strenge plannen snel in. De provincie Groningen hield wel stand, ondanks een tractor die de deur van het provinciehuis forceerde.

Naar verluidt was er in de vier dagen tussen de bekendmaking van de kabinetsplannen en die van de provincies een spraakverwarring ontstaan, waardoor hun maatregelen afweken. ‘In de heen-en-weer-schrijverij zijn we, zoals ik het beleef, elkaar even kwijtgeraakt’, zei de Friese gedeputeerde Johannes Kramer eerder in de Volkskrant.

De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth (CDA) wil in zijn hoedanigheid als voorzitter van de interprovinciale commissie Vitaal Platteland niets zeggen over wat hierover donderdagmiddag is besproken. ‘Ik heb in dit dossier gemerkt hoe snel uitspraken een eigen leven gaan leiden’, zegt hij. ‘Het ging in ieder geval niet over omkijken, maar over vooruitkijken. Daar zit de hele samenleving op te wachten.’

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat er tot 1 december de tijd wordt genomen om nieuwe ‘ruis’ op de lijn te voorkomen. Die tijd is er volgens hem ook, want voor de gewraakte maatregel moet ook de Meststoffenwet worden aangepast.

Donderdagavond gaat minister Schouten in debat met de Tweede Kamer over de stikstofproblematiek. Daarin zal ze vermoedelijk vragen krijgen van Kamerleden over de chaos die onder haar leiding is ontstaan in het stikstofdossier. Ook de rekenmethodes voor stikstof, die onder boeren ter discussie staan, zullen ter sprake komen. Woensdag protesteerden boeren hiertegen in Den Haag en de Bilt.