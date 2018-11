Minister: eerst onderzoek nodig naar oorzaken tekorten jeugdzorg bij gemeenten

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeld ANP

Dit antwoord kreeg de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dinsdag op haar vraag om meer geld voor de jeugdzorg, nu de tekorten oplopen.

Ondanks het ontbreken van harde toezeggingen ziet de Rotterdamse wethouder Sven de Langen, woordvoerder van de Nederlandse gemeenten over jeugdzorg, dit antwoord als een eerste stap naar een oplossing. ‘Voor het eerst erkent het Rijk dat er een probleem is met de tekorten. In het voorjaar, als de uitkomsten er zijn, praten de gemeenten verder met de minister. Ik vertrouw erop dat er dan extra geld komt.’

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Net als vorig jaar overschrijden ze ook dit jaar met honderden miljoenen euro’s hun jeugdzorgbudget: vorig jaar met 600 miljoen euro, dit jaar is de overschrijding naar verwachting nog hoger. In veel gemeenten lopen de wachtlijsten al op voor jongeren met problemen die hulp nodig hebben.

Meer jongeren krijgen jeugdzorg

Met de overheveling van taken was het idee dat de gemeenten de zorg goedkoper zouden kunnen bieden omdat zij dichter bij hun inwoners staan, met bijvoorbeeld wijkteams. Maar de kosten stijgen juist, terwijl de gemeenten minder geld krijgen voor jeugdzorg. Dit komt onder meer doordat meer jongeren jeugdzorg krijgen – wellicht juist omdat de gemeentelijke wijkteams er zo dicht op zitten en daarom sneller problemen zouden zien bij jongeren. ‘Maar verder weten we niet waarom de kosten zo zijn gestegen’, zegt een woordvoerder van minister De Jonge. ‘De signalen over tekorten nemen we serieus, maar de vraag is waardoor de stijgende uitgaven van gemeenten worden veroorzaakt. De gemeenten geven daarop verschillende antwoorden, en de ene gemeente komt uit met het geld en de andere niet.’

Daarom laat de minister nu onderzoeken hoe het kan dat steeds meer kinderen jeugdzorg krijgen. Sinds de decentralisatie nam het aantal jongeren in de jeugdzorg toe van 287 duizend in de eerste helft van 2015 tot 348 duizend in de tweede helft van 2017. Het eerste half jaar van 2018 nam het aantal voor het eerst af, tot 324 duizend jongeren met jeugdzorg. Daarbij komt er een vergelijkend onderzoek tussen gemeenten met een tekort en een overschot op jeugdzorg, naar wat daarvan de mogelijke oorzaken zijn. In het voorjaar bespreekt de minister de uitkomsten hiervan met de gemeenten.

Keuzes

‘De gemeenten die in de penarie zitten door deze tekorten, tellen de dagen af tot dat overleg in het voorjaar’, zegt wethouder De Langen. ‘Als er geen extra geld komt, zullen gemeenten moeilijke keuzes moeten maken die mogelijk andere ambities raken van het kabinet, als woningbouw en duurzaamheid. De wachtlijsten voor jeugdzorg nemen al toe.’