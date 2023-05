Minister Dijkgraaf wil bindend studieadvies versoepelen, tot onvrede van universiteiten

Minister Dijkgraaf op het Binnenhof. Beeld David van Dam

‘De lat wordt in het eerste jaar vaak te hoog gelegd, met te veel druk op de student tot gevolg’, schrijft Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Te veel druk werkt verlammend, kan leiden tot slechtere leerprestaties en vertroebelt zo het beeld of een student al dan niet geschikt is voor een opleiding.’

Nu eisen de meeste scholen en universiteiten van hun studenten dat ze in het eerste jaar minimaal 45 studiepunten halen. Halen ze dat niet, dan krijgen ze een negatief studieadvies en moeten ze de opleiding verlaten. Dit kan straks pas als studenten in het eerste jaar minder dan 30 punten halen of na twee jaar minder dan 60 punten.

Universiteiten zijn niet te spreken over het plan. De instellingen vrezen dat studenten later in de opleiding alsnog uitvallen, doordat de drempels in eerste instantie lager komen te liggen. ‘Dat is vervelender voor studenten en zorgt voor nog meer druk op docenten en studiebegeleiders’, laat Pieter Duisenberg van de universiteitenorganisatie VSNU weten in een reactie.

Verschil per universiteit

Scholen en universiteiten gebruiken het bindend studieadvies om te toetsen of studenten het niveau van de opleiding aankunnen. Onderpresteerders kunnen zo sneller van de opleiding worden gestuurd. Uit onderzoek van de universiteiten blijkt dat door het advies studenten sneller afstuderen en minder vaak op een later moment uitvallen.

De hoogte van het bindend studieadvies verschilt per universiteit. Op de Erasmus Universiteit in Rotterdam moeten studenten in hun eerste jaar alle 60 punten halen. De universiteit van Wageningen heeft de laagste norm. Daar hoeven studenten maar 36 punten te halen. Gemiddeld ligt de lat op de Nederlandse universiteiten op 41 studiepunten. In 2018 kreeg 18 procent van de studenten op de universiteit een negatief studieadvies.

Het Interstedelijk Studenten Overleg is wel blij met de voorgenomen maatregel. ‘Dit is een verademing’, zegt woordvoerder Sam de Fockert. Volgens hem hangt het studieadvies nu als een zwaard van Damocles boven het hoofd van jonge mensen. ‘Hogescholen en universiteiten moeten geen extra druk opleggen, maar bredere ontwikkeling stimuleren, ook buiten de schoolbanken.’

Dijkgraaf stuurt het wetsvoorstel volgend jaar naar de Kamer. Omdat het voorstel in het regeerakkoord was opgenomen, kan de maatregel in elk geval in de Tweede Kamer op voldoende steun rekenen. Of dat ook in de Eerste Kamer zo is, moet volgend jaar blijken.