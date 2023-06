Minister Dijkgraaf donderdag naar Suriname voor gesprekken over herdenkingsjaar

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reist donderdag af naar Suriname om het daar te hebben over het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Dijkgraaf, die namens de regering de activiteiten rondom het herdenkingsjaar coördineert, wil tijdens zijn bezoek duidelijk krijgen wat Suriname van alle plechtigheden verwacht. Ook wil hij bespreken hoe de landen kunnen samenwerken op het gebied van onderwijs.

Vorig jaar liepen de spanningen met de voormalige kolonie hoog op in aanloop naar de excuses die premier Mark Rutte aanbood voor het slavernijverleden. Zo waren Surinamers boos over de timing van de excuses. Enkele Surinaams-Nederlandse stichtingen probeerden de excuses zelfs via de rechter te voorkomen. De Surinaamse regering vond dat het kabinet de excuses niet in Den Haag, maar in Suriname zelf had moeten maken.

In een interview met de Volkskrant zei Dijkgraaf vorige week dat hij in Suriname vooral wil ‘luisteren hoe daar wordt aangekeken tegen het slavernijverleden en het herdenkingsjaar’. De minister zei te begrijpen dat mensen elders in de wereld ‘op een eigen manier’ over de excuses van het kabinet denken. ‘Het is niet aan ons om anderen te vertellen hoe zij moeten reageren’, aldus Dijkgraaf.

Op 1 juli, wanneer het herdenkingsjaar officieel begint, is minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken in Suriname. Die dag houdt koning Willem-Alexander in Amsterdam een rede over het slavernijverleden. Mogelijk maakt de koning van de gelegenheid gebruik om de excuses van Rutte te herhalen.

Pepijn de Lange